Київ відкриває весняний сезон яскравими подіями для всіх! Від фотовиставки “YILLAR VE YOLLAR” про історію Криму до експозиції подільської вишивки, від масштабного благодійного концерту “QIRIM. Відлуння одинадцяти” до гучного шоу “Broadway Melody” – у столиці кожен знайде щось для себе. На шанувальників музики чекає “Музична Платформа України”, а тих, хто любить локальні бренди, запрошує “Весняний маркет від Всі.Свої”.

YILLAR VE YOLLAR: Крим у світлинах минулого

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25 лютого у Кримському домі в Києві відкриється унікальна виставка старовинних фотографій Криму “YILLAR VE YOLLAR”. Ці знімки – справжній погляд у минуле, що відображає автентичне життя півострова на початку ХХ століття, протиставляючи його спотвореному пропагандою образу.

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В експозиції представлені рідкісні кадри з життя кримських татар: від портретів до жанрових сцен, від мальовничих гірських краєвидів до міських та сільських пейзажів. Більшість фотографій датовані 1900–1925 роками.

Де: Кримський дім, вул. Омеляновича-Павленка, 9

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Коли: з 25 лютого, безстроково

Ціна: вхід вільний

Вишивка Східного Поділля: спадщина, закодована у візерунках

У Музеї Івана Гончара триває виставка, яка знайомить із унікальною колекцією традиційного текстилю Східного Поділля, зібраною Тетяною та Євгеном Причепіями під час етнографічних експедицій Вінничиною.

На виставці представлені вишиті та ткані рушники, сорочки, килими та рідкісні нафрамиці, а також експонати з особистої колекції самого Івана Гончара. Подільська вишивка вирізняється графічною чіткістю, гармонійною палітрою та глибокою символікою.

Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19, Київ

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Коли: 27 лютого, 10:00-18:00

Ціна: 30–100 грн. Квитки на місці

QIRIM. Відлуння одинадцяти

До 11-ї річниці спротиву окупації Криму відбудеться благодійний концерт і презентація кліпу гурту “Хейтспіч”, організовані режисером Ахтемом Сеітаблаєвим.

На сцені виступатимуть “Хейтспіч”, “Крихітка”, FAHOT (ТНМК), Тонка, provulok та 18school, кожен з яких поділиться власним відчуттям втрати та боротьби за свободу Криму. Усі кошти з продажу квитків будуть спрямовані на закупівлю засобів РЕБ та РЕР для повітряного командування “Південь”.

Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 28 лютого, 18:00

Ціна: від 500 грн. Квитки

Весняна Музична Платформа

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Великий музичний вечір з улюбленими українськими виконавцями! Сцену запалюватимуть Melovin, Monatik, Наталія Могилевська, Ірина Білик, Арсен Мірзоян, гурти KADNAY, PARFENIUK, DISCOMAN, Domiy та багато інших.

Цей концерт – чудова нагода насолодитися наживо улюбленими хітами та відкрити для себе нові імена української сцени.

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 1 березня, 17:30

Ціна: від 2050 грн. Квитки

Моцарт. Гайдн. Бетховен. Перлини Віденської Класики

Ансамбль “Фрески” запрошує на концерт шедеврів класичної музики. У виконанні талановитих музикантів пролунають твори трьох великих композиторів – Гайдна, Моцарта і Бетховена.

Ансамбль класичної музики “Фрески” виступає на різних сценах Києва з 2008 року. Маючи на меті бути творчою лабораторією, що об’єднує різних за віком і фахом професійних музикантів, ансамбль продовжує традицію класичного виконання українських і зарубіжних творів.

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Де: Мала опера, вул. Дегтярівська, 5

Коли: 1 березня, 18.00

Ціна: від 250 грн. Квитки

Коло Свароже. Колодій

Грандіозне святкування проводів зими та зустрічі весни на Арт-заводі Платформа! На вас чекають виступи гуртів Kalush Orchestra, Чумацький Шлях, ДримбаДаДзига, Максим Бережнюк, Wahomo, Лея та EtnoGen, а також грандіозне вогняне шоу, майстер-класи з гончарства, ліплення жайворонків з тіста, ткацтва, створення ляльок-мотанок, виставка картин художниці Марти Пітчук та ярмарок українських брендів.

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Де: Арт-завод Платформа, вул. Магнітогорська, 1А

Коли: 1-2 березня 12:00

Ціна: 300 грн. Квитки

Масниця на ВДНГ

Два дні святкувань, обрядів і частувань: хороводи, веснянки, фольклорні виступи, смачні млинці та вареники, а також безліч тематичних фотозон і майстер-класів з народних ремесел. Будуть і виступи фольклорних колективів: ансамбль “Зернятко”, вокальна студія “Нота”, ансамбль “Кралиця”, капела “Збитень”, ансамбль “Громиця”, гурти “ДваТри”, Baika Band, “GG ГуляйГород” та ансамбль SoloMia.

Де: ВДНГ, вул. Академіка Глушкова, 1

Коли: 1-2 березня з 12:00

Ціна: вхід вільний

Весняний маркет від Всі.Свої

Весняний маркет – це чудова можливість оновити гардероб, знайти унікальні подарунки та підтримати українських виробників. Свою продукцію представлять понад 150 брендів: стильний одяг, прикраси, аксесуари, декор, натуральна косметика, фермерські продукти, книги, канцтовари та багато іншого.

На гостей також чекають тематичні майстер-класи, дегустації та атмосферні фотозони.

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 1-2 березня з 10:00

Ціна: вхід вільний

Особливий спешл! Прем’єра Broadway Melody в Києві

До 13-річчя Broadway Kids Studio юні артисти музично-театральної студії та хореографічного колективу Flamingo КПДЮ презентують музичне шоу “Broadway Melody”. Глядачі зможуть насолодитися 13 яскравими номерами з культових мюзиклів, серед яких “Чарлі та шоколадна фабрика”, “Матильда”, “Fame”, “Rent”, “Олівер!”, “Лак для волосся” та інші.

Київська публіка вперше побачить захопливе шоу, що поєднує вокал, танці та найвідоміші хіти Бродвею. Кожне музичне шоу музично-театральної студії Broadway Kids Studio — результат багатомісячної наполегливої праці, глибокої відданості та захоплення мистецтвом. Вже 13 років професіональна команда студії займається постановкою ліцензованих мюзиклів англійською мовою, даючи українцям можливість пізнати магію Бродвею.

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20-Б, Kyiv, Ukraine

Коли: 3 березня, 18.00

Ціна: від 800 грн. Квитки