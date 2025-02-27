Європа має достатньо сильні переговорні позиції, щоб не допустити укладення невигідної для України угоди.

Президент США Дональд Трамп не повинен переписувати історію, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв’ю RND.

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Європа має сильні позиції у переговорах щодо України

Він наголосив, що якщо Європа й Україна збережуть єдність, а українці будуть достатньо сильними, щоб не погоджуватися на несприятливі умови, США змушені будуть враховувати позицію Європи за столом переговорів.

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Міністр зазначив, що ця війна вже зачіпає Європу, і зупинити її можна лише спільними зусиллями.

Цахкна також зазначив, що Європа має значні важелі впливу на Росію під час переговорів.

За його словами, Москва зацікавлена у поверненні 220 мільярдів євро заморожених активів і знятті санкцій з російської економіки.

Міністр зауважив, що рішення щодо цих питань знаходяться саме в руках європейців, а не американців. Нині Європа має дуже вигідну позицію, однак її необхідно активно захищати.

Росія прагне змінити архітектуру європейської безпеки

За словами міністра, Путін не змінює своїх стратегічних цілей у цій війні.

Для Росії це не лише спроба захоплення українських територій, а й прагнення змінити всю систему європейської безпеки. Він намагається усунути присутність НАТО в регіоні, що є ключовим фактором стабільності.

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Саме тому, за словами Цахкни, укладення несправедливої угоди без урахування інтересів Європи та України є неприпустимим. Важливо зміцнювати Україну, щоб вона мала можливість самостійно вирішувати, чи приймати угоду.

Міністр також погодився з думкою, що Дональд Трамп фактично реабілітує Путіна.

За його словами, нинішня риторика експрезидента США свідчить про те, що він не сприймає серйозно злочини Росії в Україні.

Цахкна наголосив, що світ не може допустити, щоб Трамп переписав історію, намагаючись швидко укласти угоду.

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Він наголосив на необхідності посилення економічного тиску та санкцій проти Москви, щоб не допустити для неї вигідних умов переговорів.