Європа має достатньо сильні переговорні позиції, щоб не допустити укладення невигідної для України угоди.

Президент США Дональд Трамп не повинен переписувати історію, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв’ю RND.

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Європа має сильні позиції у переговорах щодо України

Він наголосив, що якщо Європа й Україна збережуть єдність, а українці будуть достатньо сильними, щоб не погоджуватися на несприятливі умови, США змушені будуть враховувати позицію Європи за столом переговорів.

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Міністр зазначив, що ця війна вже зачіпає Європу, і зупинити її можна лише спільними зусиллями.

Цахкна також зазначив, що Європа має значні важелі впливу на Росію під час переговорів.

За його словами, Москва зацікавлена у поверненні 220 мільярдів євро заморожених активів і знятті санкцій з російської економіки.

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Міністр зауважив, що рішення щодо цих питань знаходяться саме в руках європейців, а не американців. Нині Європа має дуже вигідну позицію, однак її необхідно активно захищати.

Росія прагне змінити архітектуру європейської безпеки

За словами міністра, Путін не змінює своїх стратегічних цілей у цій війні.

Для Росії це не лише спроба захоплення українських територій, а й прагнення змінити всю систему європейської безпеки. Він намагається усунути присутність НАТО в регіоні, що є ключовим фактором стабільності.

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Саме тому, за словами Цахкни, укладення несправедливої угоди без урахування інтересів Європи та України є неприпустимим. Важливо зміцнювати Україну, щоб вона мала можливість самостійно вирішувати, чи приймати угоду.

Міністр також погодився з думкою, що Дональд Трамп фактично реабілітує Путіна.

За його словами, нинішня риторика експрезидента США свідчить про те, що він не сприймає серйозно злочини Росії в Україні.

Цахкна наголосив, що світ не може допустити, щоб Трамп переписав історію, намагаючись швидко укласти угоду. 

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Він наголосив на необхідності посилення економічного тиску та санкцій проти Москви, щоб не допустити для неї вигідних умов переговорів.

Якщо Росія та США мають намір обговорювати питання, що стосуються Європи та України, ухвалювати рішення без їхньої участі неможливо
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
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