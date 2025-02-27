Родичі жертв катастрофи MH17 2014 року наполягають, що будь-яка мирна угода нічого не вартуватиме, якщо Росія не визнає відповідальності за збиття літака.

Родини загиблих вимагають визнання РФ провини за збиття літака MH17

У листах, адресованих президенту США Дональду Трампу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн вони заявили, що визнання Росією своєї провини є необхідною умовою для будь-якого значущого врегулювання.

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Копії цих листів, отримані «Європейською правдою», також були надіслані прем’єр-міністру Нідерландів Діку Схуфу, ключовим комітетам парламенту Нідерландів і главі зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас.

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Родичі жертв уже давно вимагали від Росії взяти на себе відповідальність, принести вибачення та розпочати повне публічне розслідування щодо всіх причетних до трагедії. Тепер вони вважають, що ці вимоги мають стати фундаментальною частиною будь-якої майбутньої мирної угоди.

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«Без цього не може бути надійного миру з Росією», – заявили вони.

Рейс МН17 - що варто знати

17 липня 2024 року виповнилося десять років з дня збиття літака «Малайзійських авіаліній» над східною Україною. Пасажирський літак, що прямував із Амстердама до Куала-Лумпуру, був збитий над районом, де йшли бойові дії.

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Це сталося на ранніх етапах війни Росії проти України, після захоплення Москвою Криму та її підтримки сепаратистських бойовиків на Донбасі.

О 16:19 за місцевим часом, пролітаючи на висоті 10,1 км, MH17 був збитий і впав на території над Донецької області. Жертвами стали 196 громадян Нідерландів, 43 малайзійці та 38 австралійців.

Пізніша реконструкція літака показала, що його зруйнувало. Згідно з розслідуванням, проведеним під керівництвом Нідерландів, носова частина літака була «пробита сотнями високоенергетичних об’єктів, які вилетіли з боєголовки».

Три члени екіпажу загинули миттєво, а літак розвалився на частини в повітрі. Слідчі також припускають, що деякі пасажири могли бути притомними до 90 секунд перед падінням літака.

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У 2016 році міжнародне розслідування підтвердило «неспростовні докази» того, що MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук» російського виробництва.

Було встановлено, що «Бук» був перевезений з Курська на утримувану сепаратистами територію східної України. Москва заперечувала свою причетність, наполягаючи на тому, що жодна така ракета не перетинала її кордон.

У червні 2019 року чотирьом високопосадовцям самопроголошеної «Донецької народної республіки» – росіянам Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському та Олегу Пулатову, а також українцю Леоніду Харченку – були висунуті звинувачення у навмисному вбивстві.

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Їх звинуватили у транспортуванні пускової установки до місця запуску, хоча вони особисто не здійснювали запуск. Слідство також виявило «переконливі свідчення» того, що доставку президент Росії Владімір Путін санкціонував доставку «Бука».

Після двох з половиною років судового розгляду нідерландський суд у листопаді 2022 року заочно визнав Гіркіна, Дубинського і Харченка винними, засудивши їх до довічного ув’язнення за вбивство і спричинення катастрофи літака. Пулатов був виправданий. Троє засуджених відмовилися брати участь у судовому процесі та визнати свою причетність.

Незважаючи на ці обвинувальні вироки, правосуддя залишається недосяжним. У 2023 році слідчі у справі катастрофи МН17 призупинили свою роботу, посилаючись на брак доказів для притягнення до відповідальності інших підозрюваних.

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Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схуф визнав обмеженість судового процесу. «Зрештою, ми не змогли нікого посадити за ґрати», – сказав він в інтерв’ю громадському мовнику NOS. – Відчуття справедливості є, але, зрештою, не таке, яким воно мало би бути».

Тим не менш, розслідування проти Росії продовжуються в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО). Нідерланди та Україна також подали справу проти Росії до Європейського суду з прав людини.