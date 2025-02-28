З третього березня цього року листи-сприяння про виїзди кордон для артистів та медійників будуть призупинені.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) напередодні надало роз’яснення щодо цього рішення для уникнення спекуляцій, які відразу почали циркулювати в медіа України.

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«Рішення є тимчасовим та діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії», – йдеться у документі.

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У відомстві наголосили на тому, що вживають всіх заходів, аби рішення було прийнято у найкоротші терміни. Зокрема, Міністерство запропонувало проєкт змін до відповідних постанов Кабміну.

«МКСК очікує, що відновлення можливостей для виїзду за кордон для митців та медійників призовного віку відбудеться одразу після того, як будуть прийняті погоджені зміни до постанови Уряду.

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Вони передбачатимуть надання пакету підтвердних документів, зокрема, про цілі та умови поїздки, а також інші деталі», – додають у Міністерстві.

У відомстві також повідомили, що рішення про призупинення видачі таких листів було ухвалене після численних порушень артистами зобов’язання повернутися до України після завершення професійної діяльності за кордоном.

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МКСК на останок зазначило, що інформуватиме про подальші кроки після ухвалення нових правил перетину кордону.

Все більше українських біженців не планують повертатися - що відомо

У 2024 році ще 300 тис. українців залишили країну через війну, що збільшило загальну кількість біженців за межами України до 5,2 мільйона станом на листопад 2024 року.

53% із них не хочуть повертатися в Україну – цей показник знизився на 6% у період дослідження (січень-листопад 2024 року).

Якщо від 1,7 до 2,7 мільйона українців не повернуться, економіка України може втратити від 5,1% до 7,8% ВВП, зазначається у звіті.

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За минулий рік все більше українців вирішили не повертатися додому, оскільки ракетні удари Росії посилилися, що призвело до відсутності електрики, погіршення економіки та умов життя.