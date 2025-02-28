У зоні відчуження триває ліквідація наслідків ураження дроном укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, команда МАГАТЕ на об’єкті уважно стежить за ситуацією.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії від 27 лютого, пише Укрінформ.

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«Регулярний радіаційний моніторинг, що здійснюється Україною, та незалежні вимірювання, які проводить МАГАТЕ, продовжують демонструвати нормальні рівні радіації в межах НБК, а також в інших місцях на території Чорнобильської АЕС», - йдеться в повідомленні.

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Що про стан на ЧАЕС кажуть в МАГАТЕ

Зазначається, що за допомогою тепловізійної зйомки, в тому числі з використанням БпЛА, українські фахівці виявили тліючі осередки пожежі в ізоляції між шарами аркоподібної конструкції конфайнменту і закачують воду для їх гасіння.

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«Це, безумовно, був серйозний інцидент з точки зору ядерної безпеки, хоча могло бути набагато гірше. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, напад на ядерний об’єкт ніколи не повинен відбуватися», - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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У четвер у Києві група експертів МАГАТЕ оглянула залишки безпілотника, які, за даними української сторони, були зібрані після удару по конфайнменту.

«Команда оглянула частини безпілотника, які, за їхньою оцінкою, відповідають безпілотному літальному апарату типу Shahed.

Однак команда не зробила жодних подальших висновків щодо походження безпілотника», - зазначають в організації.

У звіті також сказано, що команда МАГАТЕ на ЧАЕС протягом минулого тижня повідомляла про численні сигнали повітряної тривоги, які змушували призупиняти роботи з гасіння пожежі, а також інформувала про присутність безпілотників у радіусі 5 кілометрів від об’єкта, у тому числі двох над сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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Російський “шахед” вдарив по ЧАЕС: що відомо

Під час атаки 14 лютого ворожий дрон врізався в укриття Чорнобильської атомної електростанції, який захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

Виникла пожежа. Було пошкоджено нове безпечне укриття, збудоване за участю України та міжнародних партнерів для захисту від поширення радіації.

Ворожий безпілотник летів на низькій висоті, що, за словами президента Володимира Зеленського, вказує про цілеспрямований удар росіян.