Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас наголосила, що НАТО є найнадійнішою гарантією безпеки для України.

На її думку, президент США Дональд Трамп підіграв російському наративу, фактично зачиняючи перед нею двері, повідомляє France 24.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Каллас: Трамп підіграв Кремлю, а Росія боїться демократії

Каллас зазначила, що країни перебувають у НАТО через побоювання перед Росією.

На її думку, єдиною справжньою гарантією безпеки є оборонний союз Альянсу.

Advertisement

Вона зауважила, що держави-члени НАТО ніколи не атакували Росію, а та, своєю чергою, боїться демократії.

Висловлювання Трампа про те, що Україна має забути про вступ до НАТО, оскільки саме це могло стати причиною війни, Каллас категорично заперечила.

Вона зазначила, що такі твердження є частиною російської пропаганди, якій не варто довіряти.

Порівнюючи ситуацію з переговорами з Путіним, естонська єврокомісарка провела аналогію з уявними перемовинами з Усамою бін Ладеном після терактів 11 вересня, наголосивши, що подібні домовленості просто неможливі.

Більше по темі Сі та Шойгу обговорили в Пекіні зміцнення китайсько-російських відносин Сі назвав Китай і Росію «дружніми сусідами» і заявив, що обидві сторони будуть «підтримувати тісний зв’язок на всіх рівнях».

Вона також зазначила, що агресору не можна йти на поступки понад те, що він уже захопив.

Каллас поставила риторичне запитання: навіщо давати Росії ще більше, якщо вона вже напала на Україну, анексувала її території та продовжує окупацію?

Advertisement

На її думку, європейські країни мають залишатися активними учасниками переговорів щодо безпекових гарантій для України.

В іншому разі, застерігає вона, Європа ризикує втратити можливість впливати на майбутні рішення.

Трамп вважає, що Росія не нападе на НАТО

Президент США Дональд Трамп сумнівається, що Росія нападе на країни-члени НАТО.

“Ні, я не згоден. Я не погоджуюсь. Зовсім”, — відповів Трамп, не надавши додаткових пояснень.

Також Трамп оголосив про застосування процедури продовження на рік санкцій США, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну.