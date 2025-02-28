Генеральний комісар поліції Литви Арунас Паулаускас заявив, що торік у Шяуляї було здійснено спробу підпалити військову допомогу для України, у зв’язку з чим було затримано трьох осіб, повідомляє LRT.

У Литві намагалися підпалити військову допомогу для України

“Ще один інцидент, про який варто згадати, – це чергова гібридна атака проти Литви, а саме спроба знищити вогнем допомогу, зібрану для України в Шяуляї, де знаходилася військова техніка та радіолокаційні системи, підготовлені до відправлення в Україну”, – розповів генкомісар.

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За його словами, група зловмисників, діючи за вказівкою, намагалася підпалити зібраний вантаж.

“Завдяки оперативній взаємодії з розвідувальними службами, особи, причетні до злочину, були ідентифіковані, а їхні дії – зупинені. На даний момент, як мені відомо, троє осіб затримані, а ще кілька перебувають у міжнародному розшуку”, – додав Паулаускас.

На запит журналістів, генеральна прокуратура не підтвердила цю інформацію.

В листопаді минулого року повідомлялося про арешт двох громадян Іспанії, підозрюваних у підготовці теракту в Шяуляї.

Згідно з інформацією LNK, ці особи могли діяти за завданням російської розвідки.

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Генеральний прокурор Литви Ніда Грунскієне тоді повідомила, що триває кілька розслідувань щодо можливих диверсій, але не надала деталей.

Паулаускас заявив, що спроба підпалу в Шяуляї та випадки загоряння посилок у Німеччині є складовими гібридної війни.

“Без сумніву, ми вже в стані війни, це гібридна війна. Можливо, це не так явно видно, але це факт”, – зазначив генеральний комісар.

Литва зібрала понад €5 млн на дрони та антидрони для України

У Литві успішно завершилася третя благодійна кампанія “Radarom!”, метою якої був збір коштів на закупівлю безпілотних літальних апаратів для підтримки українських військових.

Вдалося акумулювати понад 5 мільйонів євро.

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Акція завершилася 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Зібрані кошти будуть використані для придбання безпілотників та засобів протидії дронам, виготовлених в Литві та Україні.