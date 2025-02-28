Данський волонтер за останні кілька місяців відправив в Україну 500 тонн рибальських сіток, які Збройні сили України (ЗСУ) використовують як щит, що захищає позиції та техніку від атак російських безпілотників на лінії фронту.

Волонтер Карл Футтруп розповідає Kyiv Post: «я був в авангарді постачання захисних сіток, щоб захистити ваших солдатів від атак безпілотників».

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Він розповів, що на рішення допомогти Україні та її народу його надихнуло те, що війна Росії проти Києва є «просто безглуздою і несправедливою».

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«Ваш президент з першого дня, три роки тому, сказав: «Мені не потрібен квиток з моєї країни, мені потрібен порох і кулі, щоб я міг захистити свою країну від агресії». Саме це змусило мене активно допомагати Україні», - сказав волонтер.

«Ви також боретеся за нашу свободу, тому я за те, щоб надати вам всю можливу підтримку», - додав він.

Данський волонтер Карл Футтруп допомагає Україні. Фото Карла Футтрупа

За словами Футтрупа, він почав займатися волонтерством на початку повномасштабного російського вторгнення. Спочатку він привозів біженців до Данії, йому вдалося доставити 5 000 жінок і дітей на автобусах від українського кордону і допомогти їм оселитися в муніципалітетах по всій Данії.

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Після цього він зосередився на тому, щоб відправляти екстрену допомогу через інші волонтерські організації.

З грудня 2024 року в співпраці з кількома неурядовими організаціями (НУО) у Швеції та Данії Футтруп почав надсилати в Україну використані рибальські сітки із західного узбережжя Данії.

«Нам вдалося відправити загалом 24 вантажі вагою 500 тонн захисних сіток для ваших солдатів. У мене є більше сіток, готових до завантаження, які можна відправити в Україну, але стає все важче знайти кошти», - розповідає він в інтерв’ю Kyiv Post.

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За його словами, щотижня волонтери відправляють від однієї до трьох вантажівок, кожна з яких везе 20 тонн сіток.

Відповідаючи на запитання про загальні настрої серед данців щодо війни в Україні, особливо зараз, коли США призупинили надання військової допомоги, Футтруп розповів, що все його коло друзів, як і багато данців, підтримують Україну, і багато хто продовжує жертвувати кошти.

«Загалом данці дуже хочуть допомогти Україні», - сказав він.

«Більшість данців вважають, що ми повинні продовжувати надсилати допомогу, але ми повинні відокремитися від допомоги США. Європа повинна стояти разом, щоб допомогти Україні.

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Я хочу, щоб була створена спільна європейська армія, яка допоможе вашій армії боротися з росіянами», - додав він.

Останню партію сіток доставили і розвантажили у Київській області (точне місце не розголошується з міркувань безпеки) у вівторок, 25 лютого.

На місці був Бернард Крістенсен, волонтер і польовий менеджер шведської неурядової організації Operation Change - однієї з організацій, з якими співпрацює Футтруп.

Останню партію сіток з Данії розвантажують у Київській області. Фото: Бернард Крістенсен

«Запити на рибальські сітки для захисту від безпілотників зростають по всій лінії фронту. Скандинавські країни мають багато риболовецьких регіонів, що робить їх ідеальним постачальником.

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Сітки, виконавши свою роботу з вилову риби, отримують нове призначення: ловити безпілотники на війні», - розповідає Крістенсен.

За його словами, сітки виймають, сортують, розрізають на частини, а потім відправляють на лінію фронту.

«Для мене це фантастика, що ці сітки утилізуються у такий винахідливий спосіб.

Час від часу ми отримуємо повідомлення про те, що передана нами сітка щось зловила або врятувала життя», - додав він.

Українські воїни застосовують рибальські сітки для захисту від сучасних безпілотників

Український оператор безпілотників, який розмовляв з Kyiv Post на умовах анонімності, розповів, що спостерігав використання таких сіток вздовж логістичних маршрутів та у військових частинах.

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«Тканинні сітки, натягнуті над окопами і входами в бліндажі, часто допомагають пом’якшити атаки, сповільнюючи падіння саморобних вибухових пристроїв.

Це може навіть порушити їхній механізм детонації», - сказав він.

«Ці сітки також можуть заплутувати пропелери безпілотників під час польоту, не даючи їм змоги вдарити по цілі», - додав він.

Військовослужбовець окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Михайло Ардашин розповів Kyiv Post, що рибальські сітки стали «порятунком для збереження техніки та особового складу».

За словами Ардашина, українська артилерія зазвичай працює на деякій відстані від «нуля», тому основну загрозу становлять безпілотники FPV, які можуть долати відстань до 18-25 км, якщо їх обладнати ретранслятором.

Щитами від безпілотників на передовій слугують замасковані рибальські сітки. Фото: Пресслужба окремої артилерійської бригади НГУ

Інша велика загроза - російські безпілотники «Ланцет», якими керують безпілотники «Орлан» або «Зала». Перехопити «Ланцет» особливо складно, оскільки протидіяти йому може лише безпілотник, який його “ловить”.

«Перехопити «Ланцет» досить складно, - сказав Ардашин, - тому потрібно мати певні пасивні заходи безпеки».

Хоча радіоелектронна боротьба іноді допомагає, вона не завжди надійна. Крім того, волоконна оптика все частіше використовується для управління звичайними FPV-дронами.

«Оператор безпілотника з оптоволокном може влетіти у двері, облетіти кути коридору і влучити в людину всередині будівлі», - додав він.

З огляду на ці виклики, позиції зараз закриті сітками з усіх боків. Ардашин розповів: «Весь купол сітки робиться над позицією, і сіток потрібно дуже багато».

Він наголосив, що для цього ідеально підходять промислові рибальські сітки. Звичайні сітки з волосіні занадто сильно світяться на сонці, що викриває позиції, а садові сітки, хоча і добре підходять для маскування, але занадто слабкі і легко рвуться.

«Промислові рибальські сітки працюють проти всіх дронів, тому що їхні пропелери заплутуються в сітці, і дрон не може летіти далі.

Дрон не може просто проткнути її і продовжити політ. Тому ці сітки є ідеальним рішенням», - сказав Ардашин.

Сітки використовуються для накриття як постійних, так і тимчасових артилерійських позицій, тому потрібна велика кількість сіток.

Замасковані рибальські сітки слугують щитами від безпілотників на передовій. Фото: Пресслужба окремої артилерійської бригади НГУ

За словами Ардашина, навіть якщо «Ланцет» влучає у сітку і детонує, це не завдає значної шкоди. Сітка поглинає удар, зменшуючи ймовірність жертв. Крім того, у разі влучання сітка допомагає мінімізувати вплив осколків, що розлітаються.

Артилерист також зазначив, що сітки забезпечують важливий захист на «місцях зупинки та очікування», де екіпажі та техніка перебувають, коли вони не беруть активної участі у бойових діях, але все ще знаходяться у зоні бойових дій.

Безпілотники можуть літати на великі відстані, тому сітки дають особовому складу відчуття безпеки і дозволяють розслабитися, не прислухаючись постійно до загрози, що наближається.

«Їх ефективність висока, - сказав він. «Ось чому ці сітки потрібні зараз. Вони використовуються дуже часто, і з’явилося багато безпілотників. Тому ми постійно їх шукаємо».

Ардашин висловив глибоку вдячність тим, хто надіслав сітки.

«Вони багато працюють і пояснюють своїм громадянам важливість підтримки України. Знаходять компанії, які постачають сітки у пристойному стані, організовують логістику, знаходять кошти, щоб зробити процес більш доступним», - розповів він.

«Вони беруть на себе всі витрати і весь тягар документообігу. Для військових це ідеальний варіант, тому що військова документація може бути складною».