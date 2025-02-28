У п’ятницю Росія призначила кар’єрного дипломата Олександра Дарчієва новим послом у Сполучених Штатах, заповнивши вакансію, яка була вакантною з минулого року, що стало ще однією ознакою ослаблення напруженості.

Президент США Дональд Трамп прагнув відновити розірвані зв’язки з Москвою з моменту вступу на посаду, звернувшись до президента Владіміра Путіна та ініціювавши переговори на високому рівні вперше після того, як Росія почала вторгнення в Україну у 2022 році.

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У жовтні минулого року Путін відкликав свого колишнього посла у Вашингтоні Анатолія Антонова, але не призначив йому заміну на тлі жахливих двосторонніх відносин через війну Росії в Україні.

«Американська сторона передала офіційну ноту про згоду на призначення (Дарчієва)», - заявило Міністерство закордонних справ Росії.

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Дарчієв працював на різних російських дипломатичних посадах з 1992 року, останнім часом був директором департаменту Північної Америки Міністерства закордонних справ Росії.

«Його від’їзд до місця служби у Вашингтоні очікується найближчим часом», - додали в міністерстві.

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Ця заява була зроблена після того, як обидві сторони провели переговори в Стамбулі в четвер, спрямовані на вирішення дипломатичних питань, після того, як обидві сторони вислали співробітників посольств з іншої країни за часів адміністрації президента США Джо Байдена.