Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент України повинен попросити вибачення після того, як його зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті переросла у «фіаско».

Про це він сказав у п’ятницю в інтерв’ю CNN.

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Рубіо хоче, аби Зеленський перепросив за суперечку з Трампом

«Рубіо закликав Зеленського «попросити вибачення за те, що він перетворив цю справу на фіаско для нього», - наводить телеканал слова глави Держдепартаменту США.

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Він зазначив, що Володимир Зеленський не мав «ставати антагоністом» в Овальному кабінеті.

«Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не змусите людей сісти за стіл», - зазначив глава американської дипломатії.

У цьому зв’язку він навіть висловив сумнів, що український лідер хоче мирної угоди.

Більше по темі Президент України прибув до Британії У неділю Володимир Зеленський має взяти участь у саміті європейських лідерів у Лондоні.

Трамп може припинити всю допомогу Україні, - ЗМІ

У ЗМІ з’явилася інформація, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість припинення всієї військової допомоги Україні, що залишилася, після суперечки в Овальному кабінеті.

За словами співрозмовника The Washington Post, якщо таке рішення буде ухвалене, це вплине на радари, транспортні засоби, боєприпаси і ракети, які очікують на відправку через програму президентського скорочення запасів PDA.

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Про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу військову допомогу Україні пише і The New York Times.

Представник адміністрації Трампа сказав виданню, що вся американська допомога, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, схваленими за часів Байдена, може бути повністю скасована.

28 лютого Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою. Очікувалося, що президенти проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

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Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - недобре для обох сторін.