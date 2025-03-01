Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість припинення всієї військової допомоги Україні, що залишилася, після суперечки, яка сталася в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на посадовця адміністрації.

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США можуть призупинити військову допомогу Україні

За словами співрозмовника видання, якщо таке рішення буде ухвалене, це вплине на радари, транспортні засоби, боєприпаси і ракети, які очікують на відправку через програму президентського скорочення запасів PDA.

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Чиновник відкинув твердження про те, що перепалка між Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом та Зеленським був заздалегідь спланована.

Посадовець твердить, що перед зустріччю «було докладено зусиль, щоб задати більш позитивний тон». Мовляв, про це свідчить те, що Трамп відмовився від звинувачень Зеленського у тому, що він «диктатор» ще до початку їхніх переговорів.

Більше по темі Президент України прибув до Британії У неділю Володимир Зеленський має взяти участь у саміті європейських лідерів у Лондоні.

Про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу військову допомогу Україні пише і The New York Times.

Представник адміністрації Трампа сказав виданню, що вся американська допомога, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, схваленими за часів Байдена, незабаром може бути повністю скасована.

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Суперечка Зеленського і Трампа

Напередодні президент Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - недобре для обох сторін.

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В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир.

Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.