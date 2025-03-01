28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали російського окупанта.

Вибух пролунав в автомобілі.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

У Маріуполі вибухнув автомобіль: що відомо

За інформацією ГУР, вибухнуло приблизно о пів на другу ночі.

У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova.

Цією автівкою користувався російський окупант.

Хто саме це був та чи причетна до підриву українська розвідка - не уточнюється.

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Також не повідомляється, що стало причиною вибуху.

«За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації. Точні наслідки вибуху уточнюються», - зазначили у ГУР.

Дрони ГУР атакували російський морський порт і НПЗ

Цього тижня українські дрони атакували російський морський порт і нафтопереробний завод.

У ніч на 26 лютого ГУР та інші підрозділи Сил оборони вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу.

Більше по темі “Наступними будуть країни Варшавського блоку” – Буданов про імперські амбіції Росії За словами керівника української розвідки, Росія планує створити імперію на кшталт СРСР, а її наступні цілі – Польща, Чехія, Угорщина і Болгарія.

Внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

Також повідомлялося про атаку на місцевий морський порт.

Зазначається, що комплекс уражених обʼєктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії.