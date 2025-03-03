Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров повідомив, що українці вже подали понад 14,4 млн заяв на отримання «Зимової єПідтримки», з яких більше 12 млн - через «Дію».

Куди українці витратили “Зимову єПідтримку”

Загалом українці подали понад 14,4 млн заяв на отримання коштів за урядовою програмою «Зимова єПітримка».

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Більшість заяв, понад 12 млн, були оформлені у застосунку «Дія».

Ще 557 тис. заяв було подано через банки - партнери, 130 тис. – через відділення «Укрпошти».

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«Зимова єПідтримка стала наймасовішою з усіх програм підтримки, які ми запустили в застосунку. Лише за перший день послугою скористалося понад 2,5 мільйони українців», - зауважив Федоров.

За даними міністерства соціальної політики, найбільше коштів українці витратили на комунальні послуги — 4,9 млрд грн, телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн, заклади харчування — 443 млн грн, ліки — 237 млн грн.

Крім того, на благодійність, зокрема на потребу армії, було перераховано 202 млн грн.

Ще 178 млн грн українці витратили на купівлю книг, 80 – на квитки до театрів та кінотеатрів.

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З 10 грудня 2024 року українці витратили 8,6 млрд грн з отриманих 10,05 млрд грн за заявками в «Дії» та через банки-партнери.

Тим, хто встиг подати заявку на отримання 1 000 грн до 28 лютого, кошти надійдуть у найближчий час.

Витратити їх можна до кінця 2025 року.

Майже половина користувачів Дії подали заявки на “Зимову єПідтримку”

За півтора місяця від початку запуску програми “Зимова єПідтримка” майже половина користувачів застосунку Дія подали заявки на отримання 1000 гривень допомоги.

Як повідомляв віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, послугою в Дії станом на початок січня скористалися 9 328 370 українців. Ще 2 мільйони отримують виплати через Укрпошту.

У грудні майже мільйон українців, які отримують пенсії та соцвиплати в Укрпошті, отримали додаткову фінансову допомогу за програмою “Зимова єПідтримка”.