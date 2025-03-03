У понеділок Кремль звинуватив президента Володимира Зеленського в небажанні миру після зіткнення минулого тижня між українським лідером і президентом США Дональдом Трампом.

Кремль звинуватив Зеленського в небажанні миру

«Він не хоче миру. Хтось повинен змусити його захотіти миру. Якщо це зроблять європейці, то честь їм і хвала», - заявив журналістам прес-секретар Дмитро Пєсков.

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Він назвав п’ятничну публічну зустріч Трампа і Зеленського «абсолютно безпрецедентною подією».

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Він поклав провину на Зеленського, який, за його словами, «продемонстрував повну відсутність дипломатичних здібностей. М’яко кажучи».

Пєсков заявив, що президент Володимир Путін знає про те, що сталося, і сказав, що це доводить правильність російського бачення конфлікту.

Він припустив, що європейським союзникам також доведеться заспокоювати Трампа, сказавши, що «комусь доведеться докласти значних зусиль у діалозі з Вашингтоном, щоб якось нівелювати той неприємний осад, який, безсумнівно, залишився в Білому домі після розмови із Зеленським».

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У цій ситуації «очевидно, що одних лише зусиль Вашингтона і готовності Москви буде недостатньо», - сказав Пєсков.

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Кремль прокоментував цю заяву після того, як європейські союзники України провели кризові переговори в Лондоні на вихідних, а Зеленський заявив, що працюватиме з Європою над визначенням умов для можливої мирної угоди.

Речник Кремля описав ситуацію як «складну», заявивши, що «колективний Захід почав частково втрачати свою колективну єдність» щодо України.

«Хоча можливі мирні плани спочатку намічаються, поки що не можна сказати, що існує узгоджений мирний план».

Росія продовжує свою «спеціальну військову операцію» в Україні, «щоб досягти тих цілей, які вона ставила перед собою з самого початку», сказав Пєсков.