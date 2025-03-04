Президентка Єврокомісії представила план переозброєння Європи на 800 млрд євро. Звернення Урсули фон дер Ляєн опубліковане на сайті Єврокомісії.

“Ми живемо в найважливіші та найнебезпечніші часи... І Європа готова масово збільшити свої витрати на оборону. Як для реагування на нагальну необхідність діяти та підтримувати Україну, так і для вирішення довгострокової потреби взяти на себе значно більше відповідальності за власну безпеку”, - зазначила вона у на початку свого виступу.

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Президентка Єврокомісії оголосила про те, що напередодні саміту ЄС вона направила європейським лідерам листа з п’ятиступеневим планом переозброєння Європи

Перша частина цього плану полягає в тому, щоб вивільнити кошти з державних бюджетів на фінансування оборони на національному рівні.

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«Держави-члени вже готові інвестувати більше у власну безпеку, якщо у них є фіскальний простір. І ми повинні дозволити їм це зробити. Саме тому ми незабаром запропонуємо варіант обходу положень Пакту про зростання та стабільність.

Це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону, не запускаючи процедуру надмірного дефіциту», – пояснила президентка.

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За її словами, якщо держави-члени ЄС збільшать свої витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може вивільнити майже в 650 мільярдів євро протягом чотирьох років.

Другим пунктом цього Плану є новий інструмент, який має забезпечити 150 мільярдів євро кредитів державам-членам для інвестицій у сферу оборони. Йдеться, зокрема, про закупівлю систем ППО, артилерійських систем, ракет й інших типів боєприпасів, дронів та антидронових систем.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що таке обладнання держави-члени ЄС напевно зможуть направити на негайну підтримку Україні.

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«Третій пункт – використання сили бюджету ЄС. У короткостроковій перспективі ми зможемо спрямувати більше коштів на інвестиції в оборону», – продовжує президентка Єврокомісії. Вона також анонсувала додаткові можливості та стимули для використання програм політики згуртованості та збільшити витрати на оборону.

Останні два пункти Плану передбачають мобілізацію приватного капіталу шляхом прискорення роботи інвестиційного ринку та за допомогою механізмів Європейського інвестиційного банку.

«Європа готова взяти відповідальність на себе. План переозброєння Європи може мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати для більш безпечної та стійкої Європи.

Ми продовжимо співпрацю з нашими партнерами в НАТО. Це момент для Європи. І ми готові активізуватися», – резюмувала президентка ЄК.

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Трамп наказав припинити допомогу Україні - що відомо

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення всієї військової допомоги Україні.

Це сталося через кілька днів після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Наразі відомо, постачання всієї наданої Україні зброїя, що наразі знаходяться поза межами України, також заморожене.

Це стосується як озброєння, що вже транспортується авіа- та морським шляхом, так і техніки, що очікує на перевезення у транзитних зонах, зокрема в Польщі. Виконання цього рішення Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету.

Наразі незрозуміло, наскільки указ Трампа вплине на масштаби військової допомоги.

Коли він обійняв посаду президента, у його розпорядженні залишалося 3,85 млрд доларів, виділених попередньою адміністрацією в рамках спеціальних повноважень для військової підтримки союзників.