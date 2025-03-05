4 березня президент США Дональд Трамп виголосив найдовшу промову на спільному засіданні Конгресу серед усіх президентів США, яка тривала понад годину і 40 хвилин.

Kyiv Post зібрав головні заяви чинного президента США про Росію, Зеленського, Гренландію, смертну кару та підкорення космосу.

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Виступ Трампа у Конгресі 4 березня - що варто знати

Трамп розпочав свій виступ із привітання до всіх присутніх, урочисто оголосивши: “Америка повернулася!”.

Він нагадав, що лише 6 тижнів тому він стояв під куполом Капітолію та проголошував початок “Золотого віку Америки”.

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На думку Трампа, за цей час його адміністрація невпинно діяла, закладаючи фундамент найбільш успішної епохи в історії США.

“За 43 дні ми досягли більше, ніж більшість адміністрацій за чотири або вісім років”, — заявив він.

Трамп отримав листа від Зеленського

Президент США заявив, що отримав листа від Президента України Володимира Зеленського про готовність України підписати угоду щодо корисних копалин.

Більше по темі Трамп вважає, Зеленський готовий до мирних переговорів і Угоди про копалини Через кілька днів після суперечки в Білому домі Трамп заявив, що Зеленський готовий до переговорів з РФ і до підписання т.зв. Угоди про корисні копалини. Київ прагне відновити діалог з Вашингтоном.

“Я ціную, що він надіслав цього листа”, — сказав Трамп.

Також президент США розповів про дискусії з Росією стосовно миру в Україні.

“У нас були серйозні дискусії з Росією, і ми отримали серйозні сигнали від них про готовність до миру. Час припинити це божевілля, час припинити вбивство, час закінчити цю беззмістовну війну.

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Якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами”, — Трамп.

Трамп анонсував “історичне рішення” щодо рідкоземельних металів

Президент США зробив анонс рішення щодо рідкоземельних металів, яке він планує оголосити вже цього тижня.

Планується значно збільшити обсяги видобутку критично важливих матеріалів та рідкоземельних металів на території США.

Це стане ключовим кроком для забезпечення стратегічної незалежності країни та стимулювання розвитку промисловості.

Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії США

Чинний президент США заявив, що за Байдена відбувалися сотні тисяч нелегальних перетинів кордону на місяць, і практично всі вони, включаючи вбивць, наркоторговців, членів банд і людей із психіатричних закладів, були запущені до США.

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“Це мій п’ятий подібний виступ перед Конгресом, і я знову дивлюся на демократів перед собою і розумію, що немає абсолютно нічого, що я можу сказати, щоб порадувати їх, змусити встати, посміхнутися чи аплодувати. Я нічого не можу зробити”, — сказав Трамп.

Взаємні мита у США набудуть чинності 2 квітня

Трамп заявив, що 2 квітня оголосить про запровадження взаємних мит у відповідь на торговельні бар’єри в інших країнах.

“Інші країни десятиліттями використовували мита проти нас, і тепер наша черга почати застосовувати їх проти інших. Країни в Європейському Союзі, а також Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада, чи чули ви про них, і незліченна кількість інших країн стягують з нас надзвичайно вищі тарифи, ніж ми їм, це також дуже несправедливо”, — заявив Трамп.

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Трамп запросив Гренландію приєднатися до США

“Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє. І якщо ви вирішите, ми вітаємо вас у США. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки та навіть міжнародної безпеки.

І ми працюємо з усіма, хто бере участь, щоб спробувати її отримати. І я думаю, що ми це отримаємо, так чи інакше, ми це отримаємо”, — сказав Трамп.

Трамп оголосив про запровадження низки змін у різних сферах США

Президент США заявив, що скасував програми з чистої енергетики та екологічні ініціативи, започатковані експрезидентом Байденом, назвавши їх “абсурдними зеленими аферами”.

Також Трамп прокоментував скасування програм з розмаїття у федеральному уряді.

“Наша країна більше не буде “воук”. Ми поклали край тиранії так званих політик різноманіття, рівності та інклюзії по всьому федеральному уряду, у приватному секторі та навіть у наших збройних силах”, — наголосив він.

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Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація працює над поверненням економічної стабільності та боротьбою з інфляцією, яку він назвав “спадком попередньої влади”.

Трамп підписав закон про запровадження смертної кари за вбивство поліціянта.

“Я вже підписав указ, який вимагає обов’язкової смертної кари для кожного, хто вбив поліцейського, і сьогодні ввечері я прошу Конгрес прийняти цю політику як постійний закон”, — сказав він.

Також президент закликав ухвалити новий законопроєкт про злочини, який посилить захист американських поліцейських.

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Трамп анонсував будівництво одного з найбільших у світі газопроводів на Алясці.

За його словами до проєкту вже виявили інтерес Японія, Південна Корея та низка інших країн, готових інвестувати в нього трильйони доларів.

Трамп збирається повернути Панамський канал

Президент США заявив, що поверне контроль над Панамським каналом США.

“Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, і ми вже почали це робити. ... Це був також найдорожчий проєкт, який будь-коли будувався в історії нашої країни.

Якщо розглядати сучасні витрати, адміністрація Картера віддала його за 1 долар. Але ця угода була дуже серйозно порушена. Ми не Китаю віддали, а Панамі. Ми забираємо його назад”, — сказав Трамп.

Трамп хоче встановити прапор США на Марсі

“Ми прагнемо створити найвищий рівень життя, забезпечити максимальну безпеку та побудувати найбагатші, найздоровіші й найдинамічніші спільноти у світі.

Ми маємо намір долати нові наукові рубежі, вести людство в космос, підкорювати далекі горизонти й встановити американський прапор на Марсі та за його межами”, — Дональд Трамп.