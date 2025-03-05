У Музеї історії міста Києва презентував виставку «Хто вам сказав, що я слабка?», яка розкриває різноманітність жіночої натури.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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У Музеї історії міста Києві відкрили виставку, присвячену жінкам

Виставковий простір розділено на тематичні секції, що відображають еволюцію жіночого образу, використовуючи мистецькі твори як символічне зображення цього процесу.

Внутрішній світ жінок, їхні емоції, почуття, мрії через різні форми, стилі, напрями мистецтва дослідили відомі українські митці Роман Сельський, Тетяна Яблонська, Микола Новіков, Олександр Ройтбурд, Людмила Морозова, Степан Хвиля, Василь Кричевський, Олександр Архипенко.

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Експозиція включає твори з фондів Музею історії Києва, Музею української діаспори, галереї «НЮ АРТ» та приватної збірки Юрія Гуцу.

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За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, виставка є відображенням сили та багатогранності українок, де кожен зможе відчути емоційний зв’язок з представленими творами.

«Мистецтво – це дзеркало часу. Ця виставка показує, якими сильними, багатогранними та сміливими є українські жінки. Вона дає змогу через художні образи відчути їхню боротьбу, надії, страхи й мрії», – зауважив посадовець.

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Генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова зазначила, що виставка є даниною поваги українським жінкам, які своєю мужністю та прагненням до життя надихають світ, долаючи будь-які перешкоди.

«Насамперед цей проєкт – присвята українським жінкам, які нівелюють усі стереотипи та кліше своєю жагою до повноцінного життя всупереч тривожним новинам і непереборним обставинам», –​​ зазначила вона.

Виставка відкрита для відвідування з середи по неділю, з 12:00 до 19:00, згідно з графіком роботи музею.

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