Туреччина планує побудувати 8,5-кілометрову (5,2 милі) стіну на своєму західному кордоні, де сусідні Греція і Болгарія вже звели власні паркани, заявив місцевий губернатор.

Бар’єр спрямований на запобігання проникненню мігрантів до країн-членів ЄС.

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У минулому Туреччина вже будувала стіни на кордоні з Іраном і Сирією.

«Цього року ми вперше вживемо заходів фізичної безпеки на нашому західному кордоні», - заявив губернатор Едірне Юнус Сезер.

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Губернатор сказав, що спочатку планувалося побудувати 8,5-кілометрову стіну, додавши, що вона може бути розширена.

«Ми почнемо від кордону з Грецією, а звідти, з Божою поміччю, будівництво продовжиться в найближчий період в залежності від ситуації», - додав він.

Туреччина має 200-кілометровий (120 миль) кордон з Грецією, який проходить по річці Еврос, що має турецьку назву Мерік.

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Очікується, що на саміті дійдуть до швидких рішень, які зміцнять оборону та незалежність Європи.

У 2012 році Греція побудувала два триметрові загородження з колючого дроту вздовж 11 кілометрів (семи миль) свого кордону з Туреччиною, який раніше був замінований.

Пізніше вона потроїла довжину паркану, а прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс пообіцяв розширити його до більш ніж 100 кілометрів до 2026 року.

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У 2014 році Болгарія встановила 30-кілометровий паркан з колючого дроту вздовж свого кордону з Туреччиною, оскільки мігранти стікалися туди, щоб уникнути небезпечного переходу через Середземне море.

Чотири роки по тому паркан був розширений, щоб покрити майже весь 259-кілометровий кордон.

Західне узбережжя Туреччини також є відправною точкою для мігрантів, які прагнуть дістатися грецьких островів.

У лютому шестеро мігрантів потонули, а ще 27 були врятовані береговою охороною, коли їхній човен почав тонути біля західного узбережжя Туреччини.

За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
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