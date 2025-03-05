Уряд Тайваню вивчає досвід українських компаній щодо роботи під час війни через загрозу воєнної ескалації Китаю, повідомляє Reuters.

Український досвід для Тайваню: підготовка до можливого конфлікту з Китаєм

Високопосадовець з тайванської служби безпеки заявив, що вони прагнуть безпосередньо вивчити, як український приватний сектор сприяв стійкості країни у воєнний час.

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Особливу увагу Тайвань приділяє досвіду таких великих міжнародних корпорацій, як Uber та Microsoft, які продовжують свою діяльність в Україні.

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Тайвань вивчає можливості інтеграції супермаркетів у державну систему постачання та використання служб таксі для екстреної медичної допомоги, особливо в умовах перевантаження медичної системи.

Влада Тайваню налагоджує зв’язки між тайванськими та українськими компаніями для обміну досвідом і покращення готовності до кризових ситуацій.

Китай запровадить 10-15% мита на агропродукцію США
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Китай запровадить 10-15% мита на агропродукцію США

Уряд Китаю з 10 березня запровадить додаткові тарифи в розмірі 10-15% на широкий перелік груп аграрного імпорту зі Сполучених Штатів та готовий захищати свої інтереси у Світовій організації торгівлі.

Співрозмовник агенції зазначив необхідність не лише мати готовність до боротьби, але й активно готуватися до можливих загроз.

На основі досвіду країн Північної Європи та Балтії, Тайвань модернізує свої системи попередження та захисні споруди.

Кібербезпека та стійкість економіки: основні уроки України для Тайваню

У Тайбеї пройшов закритий семінар з реагування на надзвичайні ситуації, в якому взяли участь дипломати з США, Японії, Австралії, та представники Тайваню.

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Одним із доповідачів був голова Американської торгової палати в Україні Енді Гундер.

Гундер рекомендував Тайваню створити дублюючі онлайн-системи для захисту від кібератак, подібних до тих, які Росія використовує в Україні.

Він зазначив, що в сучасному світі, на відміну від часів Другої світової війни, критична інфраструктура має бути захищена в хмарних сховищах.

Особливу увагу приділяють стабільності платіжних систем, таких як Mastercard та Visa, а також іншим основним секторам економіки, для підтримки життєдіяльності країни у випадку конфлікту з Китаєм.

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