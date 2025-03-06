У середу ввечері демократи в Сенаті США представили резолюції, які чітко визначають повну відповідальність Кремля за війну в Україні і за свої воєнні злочини. Вони лаяли республіканців за те, що лідер їхньої партії дозволив собі бути настільки м’яким з Владіміром Путіним.

Однак на кожному кроці вони з розчаруванням наштовхувалися на заперечення і опір з боку республіканців, лояльних до президента Дональда Трампа.

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Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс – мабуть, найбільш лівий сенатор – заявив під час дебатів, що демократи просять «одностайної згоди в Сенаті на ухвалення низки прямих резолюцій, що засуджують незаконне, неспровоковане вторгнення Росії в Україну».

«Резолюції сенаторів є констатацією фактів і принципів, – йдеться далі в пресрелізі, – підкріплених доказами і багаторічною американською зовнішньою політикою. Вони вимагають:

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чітко визначити, що Росія розпочала війну проти України

засудити Путіна і російські сили за широкомасштабні воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні

засудити насильницьке викрадення Росією щонайменше 20 000 українських дітей та закликати до їхнього повернення до своїх родин

підтвердити підтримку США суверенітету України перед обличчям російського вторгнення

підтвердити простий, але фундаментальний принцип міжнародного права та глобальної стабільності: не можна захоплювати територію іншої країни силою

вимагати від Путіна негайного виведення російських військ з України, припинення нападів і цієї жахливої війни».

Сенатор Джеймс Ріш, республіканець від штату Айдахо, голова сенатського комітету з міжнародних відносин, проігнорував резолюцію Сандерса, яка містила заклик до Путіна вивести російські війська з України. Ріш завжди палко відстоював свою позицію, що, мовляв, у Путіна немає достатньо влади, щоб одноосібно завершити війну.

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«А хто, на вашу думку, розпочав війну? – відповів Сандерс. – Він може це зробити».

Ріш також заперечив проти пропозиції сенатора Діка Дурбіна, демократа від штату Іллінойс, який попросив схвалити резолюцію, що засуджує викрадення українських дітей Росією.

У тому ж дусі Кріс Ван Холлен, демократ від штату Меріленд, запропонував резолюцію, яка звинувачувала Путіна у воєнних злочинах в Україні.

Цього разу незгоду висловив сенатор-республіканець від штату Міссісіпі Роджер Вікер, який відносно прихильно ставився до президента України Володимира Зеленського і дещо відійшов від тез адміністрації Трампа, коли два тижні тому розкритикував зустрічі американської делегації з російськими посадовцями.

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Однак у середу Вікер висловився напряму в стилі Трампа, заперечуючи проти пропозиції демократів прийняти резолюцію, яка би підтверджувала територіальний суверенітет України.

Демократи висловили своє розчарування тим, що партія більшості не погоджується навіть на найпростіші, фактичні визнання вини Росії у війні, а також рішенням лідера їхньої партії призупинити обмін розвідданими з українськими союзниками.

«На чиєму ми боці?» – запитав колега Сандерса по Демократичній партії з Вермонта, сенатор Пітер Велч.

А сенатор Майкл Беннет від Колорадо заявив республіканцям, що «Рональд Рейган перевертається в могилі».