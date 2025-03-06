Міністерство закордонних справ Румунії двох російських військових аташе - Віктора Маковського та Євгена Ігнатьєва - персонами нон грата.

Про це повідомляє Romania Journal із посиланням на пресреліз румунського МЗС.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Румунія видворила двох російських дипломатів 

Рішення про оголошення російських аташе персонами нон грата було зумовлене їх діяльністю, що суперечила положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини, згідно з заявою відомства.

Міністр закордонних справ Румунії Еміль Хурезяну викликав тимчасового повіреного у справах російського посольства до МЗС, де повідомив про рішення країни щодо двох російських дипломатів.

Advertisement

Російські дипломати, які стали персонами нон грату

24 травня влада Румунії оголосила персоною нон грата дипломатичного співробітника посольства Росії у Бухаресті.

Один з російських дипломатів оголошений персоною нон грата і повинен буде залишити країну “у зв’язку з діяльністю, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини”. 

Щоб настав сталий мир, треба примушувати Росію, а не Україну - експерт з Туреччини
Більше по темі

Щоб настав сталий мир, треба примушувати Росію, а не Україну - експерт з Туреччини

Нав’язування Україні миру на певних умовах не матиме довгострокового та сталого ефекту.

Справа була пов’язана зі шпигунством.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Європа
Макрон пропонує розширення ядерної програми Франції та розгортання військ в Україні Росія
Макрон пропонує розширення ядерної програми Франції та розгортання військ в Україні
За матеріалами AFP
6г тому
Україна готує план перших кроків до наближення сталого миру, - Зеленський ВАЖЛИВО Європа
Україна готує план перших кроків до наближення сталого миру, - Зеленський
Київ Пост
21г тому
Уряд Ірландії схвалив пакет допомоги для України на €100 млн Європа
Уряд Ірландії схвалив пакет допомоги для України на €100 млн
Київ Пост
1д тому
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви Росія
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Норвегія хоче значно збільшити фінансову допомогу Україні Європа
Норвегія хоче значно збільшити фінансову допомогу Україні
Київ Пост
2г тому
Латвія передала Україні ще 31 машину, конфісковану у п’яних водіїв Європа
Латвія передала Україні ще 31 машину, конфісковану у п’яних водіїв
Київ Пост
4г тому
Щоб настав сталий мир, треба примушувати Росію, а не Україну - експерт з Туреччини Європа
Щоб настав сталий мир, треба примушувати Росію, а не Україну - експерт з Туреччини
За матеріалами Укрінформ
4г тому
Конгрес Українців Естонії запрошує на онлайн-курс про Україну Європа
Конгрес Українців Естонії запрошує на онлайн-курс про Україну
Світовий Конґрес Українців
6г тому
" Попередній Макрон пропонує розширення ядерної програми Франції та розгортання військ в Україні
Далі » Рейган перевертається в могилі: демократи Сенату критикують трампістів за потурання РФ