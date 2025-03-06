Міністерство закордонних справ Румунії двох російських військових аташе - Віктора Маковського та Євгена Ігнатьєва - персонами нон грата.

Про це повідомляє Romania Journal із посиланням на пресреліз румунського МЗС.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Румунія видворила двох російських дипломатів

Рішення про оголошення російських аташе персонами нон грата було зумовлене їх діяльністю, що суперечила положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини, згідно з заявою відомства.

Міністр закордонних справ Румунії Еміль Хурезяну викликав тимчасового повіреного у справах російського посольства до МЗС, де повідомив про рішення країни щодо двох російських дипломатів.

Advertisement

Російські дипломати, які стали персонами нон грату

24 травня влада Румунії оголосила персоною нон грата дипломатичного співробітника посольства Росії у Бухаресті.

Один з російських дипломатів оголошений персоною нон грата і повинен буде залишити країну “у зв’язку з діяльністю, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини”.

Справа була пов’язана зі шпигунством.