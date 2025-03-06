Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні чергової партії транспортних засобів, які були конфісковані у нетверезих водіїв, повідомляє LSM.

Україна отримає ще понад 30 конфіскованих автівок з Латвії

Транспортні засоби, вилучені за порушення закону, переходять у власність Латвії, котра може безкоштовно надати їх Україні.

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Відповідно до постанови уряду Латвії, Україні буде передано 31 транспортний засіб, сумарна оцінка яких складає 98 755 євро.

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Автомобілі будуть передані в рамках дії закону, спрямованого на підтримку громадянського населення України.

Транспортні засоби будуть розподілені між Збройними Силами України, Національною гвардією, органами місцевого самоврядування Богодухівського району Харківщини та Сумською обласною дитячою лікарнею.

Деякі машини мають передати Національній поліції, Краматорській міській військовій адміністрації та міській раді, Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, Золочівській сільській раді, Арбузинській сільській раді, Балаківській міській раді, Сокільницькій сільській раді та Остерській сільській раді.

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Колону машин в Україну відправлять латвійські недержавні організації Agendum, Tev та Uzņēmēji mieram.

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Закону про підтримку цивільного населення України у Латвії - подробиці

16 лютого 2023 року латвійський Сейм ухвалив термінове рішення про передачу Україні автомобілів, які опинилися у власності держави.

Серед автомобілів, переданих Україні, були ті, що були конфісковані у водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані

З того часу, як набули чинності відповідні законодавчі зміни, уряд Латвії неодноразово передавав Україні такі транспортні засоби.

Зокрема, 24 грудня 2024 року Латвія передала Україні 612 конфіскованих автомобілів на суму 2,25 млн євро.