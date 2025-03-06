Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про необхідність збільшення фінансової допомоги Україні.

Про це він сказав у четвер у парламенті, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

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Норвегія пропонує посилити підтримку України

«Я хочу запропонувати іншим партіям у парламенті зустрітися сьогодні в другій половині дня, щоб обговорити і узгодити значне збільшення програми Нансена для України цього року.

Ми організуємо нашу розширену підтримку таким чином, щоб вона якнайшвидше забезпечила найбільшу можливу боєздатність», - зазначив Стьоре.

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За його словами, уряд планує подальше посилення власних збройних сил Норвегії.

Допомога Україні від Норвегії - що відомо

Під час 26-того “Рамштайну” стало відомо, що Норвегія надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда норвезьких крон (близько 107 мільйонів доларів США).

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Ці кошти є частиною 22,5 млрд норвезьких крон (близько $2 млрд), які підуть на військову підтримку України у 2025 році в рамках Програми підтримки Нансена.

У 2024 році Норвегія виділила Україні понад шість мільярдів норвезьких крон на ППО (понад $532 млн).

Що таке Програма підтримки Нансена

Програма підтримки України імені Нансена – це ініціатива Норвегії, що передбачає виділення 75 мільярдів норвезьких крон на потреби України протягом 2023–2027 років.

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Ця сума буде спрямована на цивільну та військову підтримку, пропорції якої будуть визначатися щорічно, виходячи з актуальних потреб України.

У 2023 році з цієї програми було виділено майже 19,9 мільярда норвезьких крон, з яких 8,9 мільярда були спрямовані на цивільну та гуманітарну допомогу, а 11 мільярдів – на військову підтримку.