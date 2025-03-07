Китай підтримує план відновлення миру в Газі, запропонований Єгиптом та іншими арабськими країнами, і виступає проти будь-яких ініціатив, що порушують волю палестинського народу.

Китай підтримує план відновлення миру в Газі: Міжнародне співтовариство має більше зосереджуватись на виконанні рішення

Про це на пресконференції заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, передає кореспондент Укрінформу.

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«Китай підтримує план відновлення миру в секторі Гази, запропонований Єгиптом та іншими арабськими країнами, а будь-які ініціативи, що порушують волю палестинського народу, є відходом від принципу справедливості», - сказав Ван.

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За його словами, Газа належить палестинському народу і є частиною палестинської території, зміна статусу якої силовими методами не принесе миру, а лише створить новий хаос.

«Якщо велика країна справді піклується про людей у ​​Газі, вона повинна сприяти всеосяжному та довготривалому припиненню вогню, збільшенню гуманітарної допомоги та сприяти відбудові в Газі і дотримуватися принципу «палестинці керують Палестиною», - сказав китайський топдипломат, маючи на увазі пропозицію президента США Дональда Трампа про переселення жителів Гази до сусідніх Єгипту і Йорданії.

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Ван Ї зазначив, що палестинське питання завжди було в центрі близькосхідної проблеми, а причина перманентного ізраїльсько-палестинського протистояння полягає в тому, що рішення про дві держави реалізовано лише наполовину.

«Міжнародне співтовариство має більше зосереджуватись на виконанні рішення, що передбачає створення двох держав, і надавати більше підтримки утворенню незалежної Палестини. Лише тоді Палестина та Ізраїль зможуть справді мирно співіснувати, а арабський та єврейський народи жити пліч-о-пліч у міцній дружбі», - заявиа очільник МЗС КНР.

Він підкреслив, що Китай є стратегічним партнером країн Близького Сходу та щирим другом арабських народів.

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«Ми продовжуватимемо рішуче домагатися справедливості, миру та розвитку для жителів Близького Сходу та підтримувати країни регіону в тому, щоб вони взяли своє майбутнє у власні руки та якнайшвидше реалізували мрію про мир і відродження», - підсумував Ван Ї.

Як повідомляв Укрінформ, Китай вважає єдиним шляхом припинення конфлікту на Близькому Сході створення держави Палестина і підтримує позицію арабських країн про врахування бажання палестинського народу при організації управління Газою після завершення бойових дій у регіоні.