Раніше Roshel Senator постачалися виключно з Канади, але тепер українські фахівці отримають доступ до всіх необхідних креслень і технологій, що дозволить не лише виготовляти нові машини, а й удосконалювати їх відповідно до потреб Збройних Сил України.

Перші вісім бронеавтомобілів Senator Канада передала Україні вже у квітні 2022 року. Відтоді, за три роки повномасштабної війни, Україна отримала близько 1 400 таких машин.

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Roshel Senator спочатку розроблявся для використання правоохоронними органами, інкасаторами та спецслужбами, однак Україна використовує ці броневики у своєму війську. У травні 2023 року Roshel Defense Solutions представила оновлену версію – Senator MRAP, яка отримала покращений рівень бронювання та захисту від вибухів.

Переваги Roshel Senator в умовах бойових дій

MRAP побудований на базі вантажного пікапа Ford F-550 Super Duty. Senator оснащений броньованою капсулою, що відповідає стандарту STANAG 4569 рівня 2a/2b. Такий рівень захисту забезпечує екіпажу безпеку від обстрілів зі стрілецької зброї калібру 7,62×39 мм (наприклад, АК) із бронебійними боєприпасами на відстані 30 метрів. Машина також гарантує захист від розривів 155-мм артилерійських боєприпасів на відстані 80 метрів.

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Окрім того, Senator має ефективний протимінний захист, який забезпечує безпеку екіпажу в разі підриву на фугасній міні з 6 кг вибухової речовини під колесом або днищем. Високий рівень протимінного захисту досягається завдяки V-подібній формі днища, яка оптимально розсіює вибухову хвилю, спрямовуючи її в боки. Така конструкція мінімізує вплив вибухової сили, знижуючи ризики для особового складу.

Бронемашина успішно пройшла серію випробувань, включно з балістичними та вибуховими тестами, які проводила незалежна сертифікована НАТО лабораторія у США.

Загалом бронекапсула забезпечує високий рівень захисту від вибухових пристроїв і пасток, гарантуючи високий рівень безпеки екіпажу під час ворожих обстрілів.

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Національна дослідницька рада Канади постановила, що Senator має найкращі у своєму класі показники бічного нахилу аж у 39 градусів, що важливо під час руху бездоріжжям, аби запобігти перекиданню 8-9 тонної машини (маса залежить від модифікації).

Roshel Senator має кілька варіантів комплектації, що дозволяють гнучко адаптувати машину під бойові завдання. У базовій версії бронемашина може оснащуватися кулеметом калібру 7,62 мм або 12,7 мм, а також 40-мм автоматичним гранатометом Mk19. Озброєння може встановлюватися на механічній турелі, з якої веде вогонь стрілець, або на дистанційно керованому бойовому модулі, змонтованому на даху.

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Використання дистанційного бойового модуля значно підвищує безпеку навідника, оскільки він перебуває всередині броньованої капсули та може вести вогонь, не наражаючись на додаткову небезпеку.

Салон бронемашини розрахований на 12 військовослужбовців (10 десантників, водій та навідник), а максимальна корисна маса вантажу, яку вона здатна транспортувати, сягає 2 000 кг. Це робить машину надзвичайно корисною для перевезення особового складу та боєприпасів на передові позиції.

За потреби бронеавтомобіль можна оснастити системою нічного бачення для виконання завдань у темну пору доби. Крім того, Senator має систему фільтрації повітря, яка забезпечує захист екіпажу від хімічних, біологічних та радіологічних загроз.

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Майор Костянтин Богаєнко, начальник бронетанкової служби секції озброєння і техніки (технічної частини) бригади “Спартан” у коментарі KyivPost зазначив, що “однією з сильних сторін цієї машини є її бронезахист. Він достатній для захисту від уламків, навіть при близькому розриві артилерійських снарядів”. Окрім цього, Senator демонструє хорошу прохідність завдяки системі регульованої підкачки шин. “Це дозволяє знижувати тиск у шинах під час руху бездоріжжям з середини салону, що значно покращує прохідність машини”, – пояснив офіцер.

Недоліки у Roshel Senator та шляхи удосконалення

Водночас досвід експлуатації виявив і низку недоліків. “Слабким місцем є ходова частина – мости, редуктори, амортизатори потребують доопрацювання та підсилення, – зауважив Богаєнко. – Також є проблеми з трансмісією: шестиступінчата автоматична коробка передач часто не справляється з навантаженнями. В разі застряганні на бездоріжжі вона автоматично перемикається з першої передачі на другу, через що двигун глухне”. Справа у тому, що перші Senator дійсно мали 6-ступінчату АКПП, яка мала серйозні недоліки. З огляду на це, зараз виробник встановлює більш підходящу трансмісію на 10 передач.

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Оскільки Senator створений на базі Ford F-550, він оснащений 6,7-літровим дизельним двигуном потужністю 330 к.с. і паливним баком на 257 літрів, що забезпечує запас ходу близько 800 км по шосе без дозаправки. Така автономність є важливою перевагою для виконання бойових і логістичних завдань у польових умовах.

Основне завдання, яке виконує Roshel Senator на фронті, – це транспортування боєприпасів та особового складу на позиції. Водночас, на думку майора, для ефективного використання цих машин у майбутньому важливо не лише усувати їхні конструктивні недоліки, а й забезпечити доступність запасних частин. “Українські виробничі потужності готові до випуску таких машин, і не лише таких. Але потрібно не забувати про запчастини, адже зараз їх доводиться чекати через відсутність у торгових мережах України, що ускладнює проведення швидкого ремонту”, – наголосив він.

Серед ключових рекомендацій – підсилення ходової частини та інтеграція засобів захисту від FPV-дронів і протикумулятивного захисту ще на етапі виробництва. Загалом, за словами офіцера, попри певні недоліки, бронеавтомобіль Roshel Senator добре зарекомендував себе у бойових умовах, і за умови відповідного доопрацювання він може стати ще ефективнішим.

Канадський виробник також представив зенітну модифікацію машини, оснащену дистанційно керованою спареною авіаційною гарматою ГШ-23 калібру 23 мм. Окрім того, була продемонстрована санітарна версія, здатна одночасно перевозити до чотирьох лежачих поранених.

Наразі виробництво броньованих автомобілів Roshel Senator в Україні ще не розпочалося, а канадські розробники не забезпечують їх ефективним протикумулятивним захистом, тож українські військові змушені самостійно дооснащувати ці машини, зокрема, наварюючи на них захисні решітки, які зменшують вплив кумулятивного струменя та підвищують безпеку екіпажу.

Ілюстрацією ефективності таких модифікацій став випадок на одному з напрямків фронту, де Senator витримав прямий удар російського FPV-дрона в двері пасажира: броня успішно поглинула удар, екіпаж залишився неушкодженим. Однак машина втратила здатність до самостійного руху, тож її евакуювали та направили на ремонт силами іншого підрозділу.

Для початку виробництва «Укроборонпром» отримає від канадського виробника всі необхідні креслення та технології. Однак не менш важливо, щоб український оборонний сектор врахував зауваження військових. Доцільно розробити власну, українську модифікацію цієї бронемашини, адаптовану до сучасних вимог — як щодо надійності, так і щодо захисту від FPV-дронів. Український завод має створити й протестувати ефективний протикумулятивний захист. Оптимальним варіантом було би зробити його модульним, щоб у разі пошкодження окремі елементи можна було би швидко замінити, зберігаючи високий рівень захисту та оперативно повертаючи машину в роботу.

Також важливо, щоб військове командування систематично збирало та передавало на підприємства відгуки бійців про ці машини. Якщо Україна планує серійне виробництво, то виправлення можливих недоліків ще на етапі розробки дозволить створити ефективнішу й захищенішу бронемашину.

Розумне доопрацювання бронемашини не лише підвищить її ефективність на полі бою, а й відкриє можливості для створення на її базі інших спеціалізованих машин. Зокрема, можна розробити командно-штабні машини з розширеними засобами зв’язку, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення ворожих дронів і зв’язку, а також протитанкові модифікації, оснащені українськими ПТРК «Стугна» для ефективного знищення бронетехніки противника.