Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії оголосило, що перемовини між Україною та США відбудуться у місті Джидда на Червоному морі наступного тижня, повідомляє Reuters.
Переговори України та США відбудуться у Саудівській Аравії
«Міністерство закордонних справ підтверджує триваючі зусилля королівства, спрямовані на досягнення тривалого миру, щоб покласти край українській кризі», – йдеться у заяві.
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За даними видання, МЗС Саудівської Аравії підтримало можливість провести зустріч між США і Україною наступного тижня.
У відомстві додали, що королівство й надалі робитиме усе можливе, щоб сприяти припиненню російсько-української війни.
Переговори України та США - про що будуть говорити
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що наступного тижня команди України та США зустрінуться в Саудівській Аравії.
“Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.
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Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру”, - написав Президент.
Українсько-американські консультації будуть стосуватися двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, участь росіян не заплановано, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Інтерфакс-Україна.
“Те, що стосується українсько-американського діалогу, - він триває. Президент заявив напередодні, що робота відновилася. Це позитивний сигнал. Була розмова Андрія Єрмака і Майка Волтца на тижні, і вчора президент повідомив, що буде зустріч в Саудівській Аравії”, - сказав він на брифінгу у Києві в пʼятницю.
“Порядок денний: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. І, звісно, у центрі розмови - шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновити мир”, - повідомили у МЗС.
Водночас Тихий зазначив, що Україні нічого невідомо про те, що в Саудівській Аравії будуть росіяни.
“Ми такої інформації не отримували. Виходимо з того, що у Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог”, - наголосив він.