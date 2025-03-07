Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії оголосило, що перемовини між Україною та США відбудуться у місті Джидда на Червоному морі наступного тижня, повідомляє Reuters.

Переговори України та США відбудуться у Саудівській Аравії

«Міністерство закордонних справ підтверджує триваючі зусилля королівства, спрямовані на досягнення тривалого миру, щоб покласти край українській кризі», – йдеться у заяві.

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За даними видання, МЗС Саудівської Аравії підтримало можливість провести зустріч між США і Україною наступного тижня.

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У відомстві додали, що королівство й надалі робитиме усе можливе, щоб сприяти припиненню російсько-української війни.

Переговори України та США - про що будуть говорити

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що наступного тижня команди України та США зустрінуться в Саудівській Аравії.

“Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.

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Президент США Дональд Трамп готовий запровадити масштабні санкції проти Росії, щоб змусити її сісти за стіл переговорів з Україною.

Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру”, - написав Президент.

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Українсько-американські консультації будуть стосуватися двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, участь росіян не заплановано, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Інтерфакс-Україна.

“Те, що стосується українсько-американського діалогу, - він триває. Президент заявив напередодні, що робота відновилася. Це позитивний сигнал. Була розмова Андрія Єрмака і Майка Волтца на тижні, і вчора президент повідомив, що буде зустріч в Саудівській Аравії”, - сказав він на брифінгу у Києві в пʼятницю.

Порядок денний: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. І, звісно, у центрі розмови - шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновити мир”, - повідомили у МЗС.

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Водночас Тихий зазначив, що Україні нічого невідомо про те, що в Саудівській Аравії будуть росіяни.

“Ми такої інформації не отримували. Виходимо з того, що у Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог”, - наголосив він.

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