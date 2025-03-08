Російська армія обстріляла мʼясокомбінат у Богодухові на Харківщині.
Загинули троє цивільних чоловіків. Ще семеро людей постраждали.
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Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Богодухова: наслідки
Окупанти вдарили по місту вночі, близько 01:40.
По території цивільного підприємства «прилетіло» чотири «шахеди».
На місці атаки виникла пожежа.
«Вночі російські безпілотники атакували цивільне підприємство в Богодухові. Зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа на 2 000 кв. м», - уточнили в ДСНС.
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