По території цивільного підприємства «прилетіло» чотири «шахеди».

Окупанти вдарили по місту вночі, близько 01:40.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Російська армія обстріляла мʼясокомбінат у Богодухові на Харківщині .

«Вночі російські безпілотники атакували цивільне підприємство в Богодухові. Зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа на 2 000 кв. м», - уточнили в ДСНС.

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Наслідки удару по Богодухову. Фото: ОВА.

Обстріли України 8 березня

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