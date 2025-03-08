Російська армія обстріляла мʼясокомбінат у Богодухові на Харківщині

Загинули троє цивільних чоловіків. Ще семеро людей постраждали. 

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Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

Обстріл Богодухова: наслідки

Окупанти вдарили по місту вночі, близько 01:40. 

По території цивільного підприємства «прилетіло» чотири «шахеди».

На місці атаки виникла пожежа. 

«Вночі російські безпілотники атакували цивільне підприємство в Богодухові. Зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа на 2 000 кв. м», - уточнили в ДСНС. 

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Наслідки удару по Богодухову. Фото: ОВА.

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Дронами російські війська знову масовано вдарили по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Майже півтори тисячі місцевих жителів залишились без електропостачання. 

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У Запоріжжі через атаку російських дронів виникла масштабна пожежа на підприємстві. Як повідомили в ДСНС, зайнялося внаслідок падіння уламків. Вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди. Ніхто не постраждав. 

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