У суботу ввечері сили РФ знову масовано вдарили по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси

Попередньо, атакували дронами типу «Shahed-136».

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Масована атака дронів на Одесу 7 березня: деталі

Пошкоджено та зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше 8 автомобілів.  

Через ворожу атаку без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів. 

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Обстріли Одеси: удари по енергооб’єктах

П’яту ніч поспіль росіяни масовано атакують Одещину дронами

Через обстріли у ніч на п’ятницю у передмісті Одеси горіли приватні будинки. Пошкоджений енергетичний об’єкт ДТЕКу - вже шостий за останні два з половиною тижні в регіоні. 

У ніч на 6 березня російські війська атакували місто Південне. Під ударами теж були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, приміщення СТО та автомобілі. 

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Внаслідок ударів 5 березня в області загинула людина. Під прицілом опинилися об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури. 

4 березня окупанти вкотре обстріляли критичну інфраструктуру Одещини. 

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У понеділок, 3 березня, через ворожу атаку частина Одеси залишилася без світла. 

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