Пошкоджено та зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше 8 автомобілів.

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У суботу ввечері сили РФ знову масовано вдарили по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси .

Через ворожу атаку без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів.

Обстріли Одеси: удари по енергооб’єктах

П’яту ніч поспіль росіяни масовано атакують Одещину дронами.

Через обстріли у ніч на п’ятницю у передмісті Одеси горіли приватні будинки. Пошкоджений енергетичний об’єкт ДТЕКу - вже шостий за останні два з половиною тижні в регіоні.

У ніч на 6 березня російські війська атакували місто Південне. Під ударами теж були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, приміщення СТО та автомобілі.

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Внаслідок ударів 5 березня в області загинула людина. Під прицілом опинилися об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури.

4 березня окупанти вкотре обстріляли критичну інфраструктуру Одещини.

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У понеділок, 3 березня, через ворожу атаку частина Одеси залишилася без світла.