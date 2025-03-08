Вночі російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині.
Загинуло щонайменше 11 людей. Ще 30 - постраждали.
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Це дані поліції станом на 7:45.
Серед поранених - 5 дітей.
Удар по Добропіллю: що відомо
Росіяни завдали по місту комбінованого удару.
Попередньо, атакували ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БпЛА «Герань-2».
Внаслідок атаки у місті зруйновано та пошкоджено 8 п’ятиповерхівок, торговий центр та 30 автомобілів.
Деякі будинки вигоріли майже повністю.
У ДСНС зазначили, що під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару дроном. Пошкоджений пожежний автомобіль.
Ситуація на Донеччині
Протягом доби, 7 березня, росіяни вбили 20 жителів Донеччини.
Ще 43 людини були поранені.
Про це повідомили в ОВА.
Жертвами агресора стали 11 мешканців у Добропіллі, три у Покровську, два - у Костянтинополі. Також через обстріли окупантів загинули цивільні у Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі.