Внаслідок атаки у місті зруйновано та пошкоджено 8 п’ятиповерхівок, торговий центр та 30 автомобілів.

Це дані поліції станом на 7:45.

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У ДСНС зазначили , що під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару дроном. Пошкоджений пожежний автомобіль.

Ситуація на Донеччині

Протягом доби, 7 березня, росіяни вбили 20 жителів Донеччини.

Ще 43 людини були поранені.

Про це повідомили в ОВА.

Жертвами агресора стали 11 мешканців у Добропіллі, три у Покровську, два - у Костянтинополі. Також через обстріли окупантів загинули цивільні у Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі.