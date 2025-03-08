Вночі російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині. 

Загинуло щонайменше 11 людей. Ще 30 - постраждали. 

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Це дані поліції станом на 7:45.

Серед поранених - 5 дітей. 

Удар по Добропіллю: що відомо 

Росіяни завдали по місту комбінованого удару. 

Попередньо, атакували ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БпЛА «Герань-2». 

Внаслідок атаки у місті зруйновано та пошкоджено 8 п’ятиповерхівок, торговий центр та 30 автомобілів. 

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Деякі будинки вигоріли майже повністю. 

У ДСНС зазначили, що під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару дроном. Пошкоджений пожежний автомобіль. 

Ліквідація наслідків удару по Добропіллю, 7 березня. Фото: ДСНС.
Ліквідація наслідків удару по Добропіллю, 7 березня. Фото: ДСНС.

Ситуація на Донеччині 

Протягом доби, 7 березня, росіяни вбили 20 жителів Донеччини. 

Ще 43 людини були поранені. 

Про це повідомили в ОВА. 

Жертвами агресора стали 11 мешканців у Добропіллі, три у Покровську, два - у Костянтинополі. Також через обстріли окупантів загинули цивільні у Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі.

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