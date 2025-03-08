У ніч на 8 березня росіяни атакували Україну дронами та ракетами

Сили ППО збили 79 безпілотників та ракету Іскандер-К. 

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54 ворожі БпЛА-імітатори - локаційно втрачені. 

Про це повідомили в Повітряних силах. 

Атака дронів у ніч на 8 березня: подробиці

Війська РФ спрямували по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, одну крилату Іскандер-К, а також 145 ударних БпЛА типу Shahed та дронів інших видів. 

Атакували з різних напрямків. Ракети запускали з Ростовської області.

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Дрони летіли з таких точок як Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

Протиповітряна оборона працювала на території дванадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській. 

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По території цивільного підприємства «прилетіло» чотири «шахеди».

Наслідки російських обстрілів: багато загиблих та поранених 

Внаслідок обстрілу Добропілля на Донеччині загинуло 11 людей. Ще 30 - постраждали. Серед поранених - 5 дітей.

Росіяни завдали по місту комбінованого удару. Зруйновані та пошкоджені п’ятиповерхівки, торговий центр та автівки.

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Дронами російські війська знову масовано вдарили по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Майже півтори тисячі місцевих жителів залишились без електропостачання.

У ДТЕК зазначили, що це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні. 

Троє чоловіків загинули через російський удар по м’ясокомбінату у Богодухові на Харківщині. Ще семеро людей - постраждали. Усі вони - співробітники підприємства. 

У Запоріжжі через атаку російських дронів виникла масштабна пожежа на підприємстві.

Як повідомили в ДСНС, зайнялося внаслідок падіння уламків. Вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди. Ніхто не постраждав. 

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