У ніч на 8 березня росіяни атакували Україну дронами та ракетами.

Сили ППО збили 79 безпілотників та ракету Іскандер-К.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

54 ворожі БпЛА-імітатори - локаційно втрачені.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Атака дронів у ніч на 8 березня: подробиці

Війська РФ спрямували по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, одну крилату Іскандер-К, а також 145 ударних БпЛА типу Shahed та дронів інших видів.

Атакували з різних напрямків. Ракети запускали з Ростовської області.

Advertisement

Дрони летіли з таких точок як Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Протиповітряна оборона працювала на території дванадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській.

Наслідки російських обстрілів: багато загиблих та поранених

Внаслідок обстрілу Добропілля на Донеччині загинуло 11 людей. Ще 30 - постраждали. Серед поранених - 5 дітей.

Росіяни завдали по місту комбінованого удару. Зруйновані та пошкоджені п’ятиповерхівки, торговий центр та автівки.

Advertisement

Дронами російські війська знову масовано вдарили по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Майже півтори тисячі місцевих жителів залишились без електропостачання.

У ДТЕК зазначили, що це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні.

Троє чоловіків загинули через російський удар по м’ясокомбінату у Богодухові на Харківщині. Ще семеро людей - постраждали. Усі вони - співробітники підприємства.

У Запоріжжі через атаку російських дронів виникла масштабна пожежа на підприємстві.

Як повідомили в ДСНС, зайнялося внаслідок падіння уламків. Вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди. Ніхто не постраждав.