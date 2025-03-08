Американська компанія Maxar Technologies, яка надавала Україні супутникові розвідувальні дані, призупинила доступ до своїх знімків через розпорядження адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у заяві компанії у соцмережі Х.

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Maxar закрила Україні доступ до її супутникових знімків

Як заявили у Maxar, компанія має контракти з урядом США і десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних. Там додали, що кожен клієнт самостійно приймає рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними.

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«Один із таких контрактів укладено з GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) - програма уряду США, що надає доступ до комерційних супутникових знімків, що були отримані і зібрані урядом США. Уряд США тимчасово призупинив дію українських облікових записів у GEGD», - йдеться у заяві компанії.

В Maxar додали, що дуже серйозно ставляться до своїх контрактних зобов’язань. «Ми не змінили спосіб підтримки наших інших клієнтів, їхніх програм та контрактів», - зазначили в компанії.

Як пише Reuters, Національне агентство геопросторової розвідки (NGA) США також підтвердило призупинку доступу.

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«Відповідно до директиви адміністрації (президента Трампа – ред.) про підтримку України, NGA тимчасово призупинило доступ до системи GEGD, яка є основним порталом для доступу до комерційних зображень, що закуповуються урядом США», — сказав представник відомства.

Раніше про призупинку передачі Україні даних Maxar з її супутникових знімків писали українські ЗМІ із посиланням на джерела.

У ЦРУ підтвердили зупинку обміну розвідувальними даними з Україною

Раніше директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США призупинили розвідувальну підтримку разом із постачанням зброї в Україну, але водночас підтвердив наміри Вашингтона працювати з українською стороною, щоб скасувати обмеження.

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У Комітеті з питань розвідки Конгресу США вважають, що призупинення обміну розвідданими з Україною є неприпустимим, і закликали негайно припинити паузу.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан звинуватив президента США Дональда Трампа у шантажуванні України призупиненням обміну розвідданими між Вашингтоном та Києвом.

Водночас телеканал CNN із посиланням на двох американських чиновників повідомляв, що Сполучені Штати продовжують ділитися з Україною розвідданими, які можуть допомогти українським військовим захищатися, однак «згорнули» обмін будь-якими даними, які українська армія могла б використати для наступу.