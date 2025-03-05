Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово поставили на паузу розвідувальну підтримку та постачання зброї Україні.

Про це він повідомив в ефірі американського телебачення, передає The Hill.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

США хочуть відновити підтримку України після паузи

Водночас Реткліфф запевнив, що Вашингтон має намір співпрацювати з українською стороною для зняття цих обмежень.

«Я вважаю, що пауза, яка виникла у військовій та розвідувальній сферах, є тимчасовою. Ми будемо працювати разом із Україною, щоб протистояти агресії та водночас створювати умови для успішного мирного врегулювання», – сказав він.

Advertisement

Очільник ЦРУ також висловив сподівання, що обмеження на обмін розвідданими буде знято найближчим часом.

Він наголосив на готовності США підтримувати Україну у досягненні миру після того, як Президент України звернувся до Дональда Трампа з офіційним листом.

Більше по темі Зеленський поговорив телефоном із канцлером Шольцем Посадовці обговорили закінчення війни та майбутнє українського повітряного щита.

Трамп наказав припинити допомогу Україні - що відомо

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення військової допомоги Україні.

Це сталося через кілька днів після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Наразі відомо, постачання всієї наданої Україні зброїя, що наразі знаходяться поза межами України, також заморожене.

Advertisement

Це стосується як озброєння, що вже транспортується авіа- та морським шляхом, так і техніки, що очікує на перевезення у транзитних зонах, зокрема в Польщі. Виконання цього рішення Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету.

Наразі незрозуміло, наскільки указ Трампа вплине на масштаби військової допомоги.

Коли він обійняв посаду президента, у його розпорядженні залишалося 3,85 млрд доларів, виділених попередньою адміністрацією в рамках спеціальних повноважень для військової підтримки союзників.