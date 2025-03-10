У ніч проти 10 березня в Новокуйбишевську Самарської області Росії дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) налетіли на Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ), що входить до групи “Роснєфть”.
Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Дрони ГУР атакували НПЗ у Самарській області
Вибухи на території заводу, за даними джерела, сталися близько другої години ночі за місцевим часом і були чутні в кількох районах міста. У місцевих пабліках очевидці повідомляють про серію вибухів і зазначають, що на НПЗ не було повністю завершено монтаж захисних сіток від дронів.
Новокуйбишевський НПЗ – найпотужніше нафтопереробне підприємство Самарської групи “Роснєфті” з проєктною потужністю понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Він є одним із основних виробників пального марки РТ вищого ґатунку для турбореактивних дозвукових і деяких надзвукових літаків, які російські війська використовують для ракетних ударів по Україні.
Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня
Це вже не перша атака на цей завод: раніше у березні 2024 року він був атакований щонайменше двічі.
Раніше про атаку повідомляли російські новинні Телеграм-канали Exilenova+ та SHOT.
Як розповіли SHOT місцеві, в небі над містом було чути звук, характерний для БпЛА. Згодом пролунав вибух з боку місцевого нафтопереробного заводу. Очевидці бачили яскраві спалахи в небі. За попередніми даними, один з українських дронів збили на підльоті до підприємства.
Загалом було чутно чотири гучні звуки. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.
Місцева влада поки що не коментувала вибухи та можливі наслідки.
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко підтвердив, що в ніч на 10 березня роєм дронів було атаковано Новокуйбишевський НПЗ.
“Його потужність сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включно з бензином, дизельним паливом і мазутом, які критично важливі для транспорту і військової техніки”, − пояснив Коваленко.
За даними керівника ЦПД, цей НПЗ має стратегічне значення для російської армії, оскільки забезпечує стабільне постачання пального для військових операцій.
Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області
У ніч на 8 березня дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області Росії. Українські безпілотники атакували підприємство “Кірішнєфтєоргсинтез” в Кірішському районі Ленінградської області.
Внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства.
А в ніч проти 3 березня дрони атакували нафтопереробний комплекс в російській Уфі. Це один з найбільших нафтопереробних заводів, розташованих на території Росії.