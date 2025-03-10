У ніч проти 10 березня в Новокуйбишевську Самарської області Росії дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) налетіли на Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ), що входить до групи “Роснєфть”.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

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Дрони ГУР атакували НПЗ у Самарській області

Вибухи на території заводу, за даними джерела, сталися близько другої години ночі за місцевим часом і були чутні в кількох районах міста. У місцевих пабліках очевидці повідомляють про серію вибухів і зазначають, що на НПЗ не було повністю завершено монтаж захисних сіток від дронів.

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Новокуйбишевський НПЗ – найпотужніше нафтопереробне підприємство Самарської групи “Роснєфті” з проєктною потужністю понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Він є одним із основних виробників пального марки РТ вищого ґатунку для турбореактивних дозвукових і деяких надзвукових літаків, які російські війська використовують для ракетних ударів по Україні.

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Це вже не перша атака на цей завод: раніше у березні 2024 року він був атакований щонайменше двічі.

Раніше про атаку повідомляли російські новинні Телеграм-канали Exilenova+ та SHOT.

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Як розповіли SHOT місцеві, в небі над містом було чути звук, характерний для БпЛА. Згодом пролунав вибух з боку місцевого нафтопереробного заводу. Очевидці бачили яскраві спалахи в небі. За попередніми даними, один з українських дронів збили на підльоті до підприємства.

Загалом було чутно чотири гучні звуки. Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Місцева влада поки що не коментувала вибухи та можливі наслідки.