Дрони атакували нафтопереробний комплекс в російській Уфі, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони(РНБО) Андрій Коваленко.
Атака на один з найбільших НПЗ Росії: наслідки та значення
Це один з найбільших нафтопереробних заводів, розташованих на території Росії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Потужність НПЗ, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 млн тонн нафти на рік.
“Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни”, - наголосив керівник ЦПД.
Його виробничі потужності зосереджені на випуску авіаційного, дизельного палива для військової техніки та мастил, що є критично важливими для функціонування бронетехніки, авіації та автотранспорту.
Канада запровадила нову партію санкцій проти Росії
Наліт дронів на Росію 2-3 березня - що відомо
У ніч на 3 березня місцеві жителі Уфи повідомляли про низку вибухів на НПЗ “Башнєфть”.
У соцмережах з’явилися відео проліту дронів та пожежі.
Місцеві спецслужби підтвердили факт пожежі, але не зазначили її причину, повідомляв Телеграм-канал ASTRA.
“Співробітники міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) Росії локалізували пожежу на території Уфімського нафтопереробного заводу в Уфі. За попередніми даними, сталося загоряння на території підприємства в районі печі спалювання.
Загрози для жителів найближчих районів немає. На місці працює лабораторія для контролю стану повітря, повідомлень про постраждалих не надходило», - йдеться в публікації.