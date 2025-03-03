Дрони атакували нафтопереробний комплекс в російській Уфі, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони(РНБО) Андрій Коваленко.

Атака на один з найбільших НПЗ Росії: наслідки та значення

Це один з найбільших нафтопереробних заводів, розташованих на території Росії.

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Потужність НПЗ, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 млн тонн нафти на рік.

“Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни”, - наголосив керівник ЦПД.

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Його виробничі потужності зосереджені на випуску авіаційного, дизельного палива для військової техніки та мастил, що є критично важливими для функціонування бронетехніки, авіації та автотранспорту.

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Наліт дронів на Росію 2-3 березня - що відомо

У ніч на 3 березня місцеві жителі Уфи повідомляли про низку вибухів на НПЗ “Башнєфть”.

У соцмережах з’явилися відео проліту дронів та пожежі.

Місцеві спецслужби підтвердили факт пожежі, але не зазначили її причину, повідомляв Телеграм-канал ASTRA.

“Співробітники міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) Росії локалізували пожежу на території Уфімського нафтопереробного заводу в Уфі. За попередніми даними, сталося загоряння на території підприємства в районі печі спалювання.

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Загрози для жителів найближчих районів немає. На місці працює лабораторія для контролю стану повітря, повідомлень про постраждалих не надходило», - йдеться в публікації.

 

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