Очільник компанії SpaceX і керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE)  Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали супутникового зв’язку Starlink для України.

Маск пообіцяв не відключати Україні Starlink

“Щоб бути чітко зрозумілим: Незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали”, − наголосив Маск.

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Він повторив, що “без Starlink українські лінії оборони зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити весь інший зв’язок”.

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“Ми б ніколи не зробили такого й не використали б це як розмінну монету”, − додав Маск.

Польща відповіла Маску на можливе відключення Starlink для України

Раніше Польща відповіла Ілону Маску щодо можливого відключення Starlink для України. Якщо компанія SpaceX виявиться не надійним постачальником, Варшава шукатиме інших. 

Власник технології Ілон Маск називав систему Starlink основою української армії. І заявляв, що у випадку її відключення, весь український фронт нібито розвалиться. 

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У міністерстві закордонних справ РФ уже заперечили новий раунд переговорів зі США цього тижня.

В лютому Reuters писав, що США розглядають можливість обмеження доступу України до Starlink, якщо не буде підписано угоду про корисні копалини. 

Тоді Маск також спростував інформацію про ймовірність блокування Starlink.

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