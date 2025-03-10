Очільник компанії SpaceX і керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали супутникового зв’язку Starlink для України.

Маск пообіцяв не відключати Україні Starlink

“Щоб бути чітко зрозумілим: Незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали”, − наголосив Маск.

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Він повторив, що “без Starlink українські лінії оборони зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити весь інший зв’язок”.

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“Ми б ніколи не зробили такого й не використали б це як розмінну монету”, − додав Маск.