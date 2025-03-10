Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством оборони України та німецькою компанією Diehl Defence, виробником систем ППО IRIS-T.

Україна підписала угоду із виробником IRIS-T: що зміниться

Угода була підписана в неділю, 9 березня.

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“Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони”, – заявив Умєров, наголосивши, що захист українського неба є пріоритетом.

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Угода передбачає, зокрема, збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.

“Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці… Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему”, – наголосив міністр.

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

17 лютого Німеччина надала Україні пакет військової допомоги.

ФРН передала Україні ракети IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2, 50 тисяч снарядів калібру 155-мм та 2 тисячі снарядів калібру 122-мм.

Більше по темі Зеленський поговорив телефоном із канцлером Шольцем Посадовці обговорили закінчення війни та майбутнє українського повітряного щита.

У новому пакеті допомоги також значилися 300 дронів типу HF-1, 51 розвідувальний дрон VECTOR, 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN, 29 розвідувальних дронів SONGBIRD та 14 розвідувальних дронів HORNET.

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13 лютого німецька делегація в НАТО оголосила про швидку передачу Україні близько 100 керованих ракет для комплексів IRIS-T за підсумками 26-ї зустрічі у форматі “Рамштайн”.