Вищі посадові особи адміністрації президента США Дональда Трампа зустрінуться окремо з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії цього тижня, пише CNN.

США зустрінуться з російською делегацією в Саудівській Аравії

Зустрічі, як заявляє CNN, стануть “початком важливого тижня переговорів із високими ставками, оскільки президент США Дональд Трамп і його команда хочуть укласти угоду між двома країнами”.

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Наразі поки не розкривають подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах.

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У неділю Трамп анонсував журналістам “великі зустрічі” у Саудівській Аравії, у яких братимуть участь Росія та Україна. Він сподівається, що “цього тижня можуть відбутися дуже важливі події”.

“Подивимося, чи зможемо ми щось зробити”, − наголосив Трамп.

Захарова заперечила новий раунд переговорів між США та РФ

Згодом офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, за даними російського медіа ТАСС, заявила, що новий раунд переговорів РФ і США в Саудівській Аравії цього тижня не планується.