Вищі посадові особи адміністрації президента США Дональда Трампа зустрінуться окремо з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії цього тижня, пише CNN.

США зустрінуться з російською делегацією в Саудівській Аравії

Зустрічі, як заявляє CNN, стануть “початком важливого тижня переговорів із високими ставками, оскільки президент США Дональд Трамп і його команда хочуть укласти угоду між двома країнами”.

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Наразі поки не розкривають подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах.

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У неділю Трамп анонсував журналістам “великі зустрічі” у Саудівській Аравії, у яких братимуть участь Росія та Україна. Він сподівається, що “цього тижня можуть відбутися дуже важливі події”.

“Подивимося, чи зможемо ми щось зробити”, − наголосив Трамп.

Захарова заперечила новий раунд переговорів між США та РФ

Згодом офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, за даними російського медіа ТАСС, заявила, що новий раунд переговорів РФ і США в Саудівській Аравії цього тижня не планується.

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Цей НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК “Роснєфть”.

Трамп погрожує Росії запровадженням нових масштабних санкцій

Президент США заявляв, що розглядає можливість введення масштабних санкцій і тарифів проти Росії через її продовження повномасштабного вторгнення в Україну.

Ця заява пролунала на тлі спроб Вашингтона схилити Київ і Москву до переговорів, а також посилення тиску на українську владу в останні дні.

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28 лютого президент США Дональд Трамп пролонгував ще на рік санкції США проти Росії. 

У документі також міститься обґрунтування розпорядження і вказується, що воно продовжує чинність надзвичайного стану, який був запроваджений у зв’язку з ситуацією в Україні та передбачає санкції, впроваджені в березні й грудні 2014 року, а також у вересні 2018-го й лютому 2022-го указами попередніх президентів США.

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