Вищі посадові особи адміністрації президента США Дональда Трампа зустрінуться окремо з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії цього тижня, пише CNN.
США зустрінуться з російською делегацією в Саудівській Аравії
Зустрічі, як заявляє CNN, стануть “початком важливого тижня переговорів із високими ставками, оскільки президент США Дональд Трамп і його команда хочуть укласти угоду між двома країнами”.
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Наразі поки не розкривають подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах.
У неділю Трамп анонсував журналістам “великі зустрічі” у Саудівській Аравії, у яких братимуть участь Росія та Україна. Він сподівається, що “цього тижня можуть відбутися дуже важливі події”.
“Подивимося, чи зможемо ми щось зробити”, − наголосив Трамп.
Захарова заперечила новий раунд переговорів між США та РФ
Згодом офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, за даними російського медіа ТАСС, заявила, що новий раунд переговорів РФ і США в Саудівській Аравії цього тижня не планується.
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Трамп погрожує Росії запровадженням нових масштабних санкцій
Президент США заявляв, що розглядає можливість введення масштабних санкцій і тарифів проти Росії через її продовження повномасштабного вторгнення в Україну.
Ця заява пролунала на тлі спроб Вашингтона схилити Київ і Москву до переговорів, а також посилення тиску на українську владу в останні дні.
28 лютого президент США Дональд Трамп пролонгував ще на рік санкції США проти Росії.
У документі також міститься обґрунтування розпорядження і вказується, що воно продовжує чинність надзвичайного стану, який був запроваджений у зв’язку з ситуацією в Україні та передбачає санкції, впроваджені в березні й грудні 2014 року, а також у вересні 2018-го й лютому 2022-го указами попередніх президентів США.