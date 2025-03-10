Більшість поляків виступає проти відправлення польських військ в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією United Surveys, пише Wirtualna Polska.

Чи підтримують поляки відправлення польських військ до України?

Згідно з даними опитування, 58,5% респондентів категорично проти такого рішення, а 28% відповіли “скоріше ні”. Лише 8,4% опитаних підтримали ідею відправлення польських військових в Україну. 5,1% респондентів не змогли визначитися з відповіддю (“не знаю” або “важко сказати”).

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Серед виборців правлячої коаліції (“Громадянська коаліція”, “Ліві”, “Третій шлях”) 80% виступають проти, тоді як 14% підтримують таку ідею. 6% респондентів з цієї групи не визначилися.

Прихильники опозиційних партій (“Право і справедливість” та “Конфедерація”) також переважно негативно ставляться до розташування своїх військових в Україні: 95% проти, і лише 3% – за.

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Опитування проводилося United Surveys для Wirtualna Polska з 21 по 24 лютого 2025 року з використанням методів CATI (телефонне інтерв’ю) та CAWI (онлайн-опитування). Репрезентативна вибірка становила 1000 осіб.

Хто може відправити миротворців в Україну?

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про готовність його країни розглянути можливість відправки військового контингенту в Україну в рамках миротворчої місії, але за умови виконання двох ключових вимог.

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Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні, але підтримає країни, які відправлять військових в Україну.

Чехія та Словаччина виступили проти відправки своїх військ до України.

Серед рішень для гарантування безпеки України в межах можливої мирної угоди з РФ президент Франції зазначав, що його країна не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська”. 

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А от прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що “готовий і хоче” відправити британські війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.

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