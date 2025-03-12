У сучасному світі, де глобалізація стирає кордони, вибір місця для ведення бізнесу стає ключовим фактором успіху. Особливо це актуально для підприємців з України, які прагнуть оптимізувати свої податкові зобов’язання та розширити можливості для розвитку. То куди краще переїхати?

Ці 5 країн є найкращим місцем для бізнесу та життя

Згідно з останніми дослідженнями, існує п’ять країн, які вирізняються своєю привабливістю завдяки відсутності податків та сприятливому бізнес-клімату. Вони можуть бути цікавими для українських IT-компаній та фрілансерів, які працюють у сфері розробки програмного забезпечення, вебдизайну, цифрового маркетингу та в інших технологічних напрямках. А створення стартапів у цих країнах може бути вигідним завдяки наявності донорів-інвесторів, розвитку технологічної інфраструктури та відсутності податків на доходи.

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Перше місце в рейтингу посідає Оман, який приваблює низькими витратами на проживання та розвиненою інфраструктурою. Країна активно розвиває туризм, логістику та ІТ-сектор, що відкриває широкі можливості для українських підприємців. Середня щомісячна оренда становить лише 439 євро. А життя в Омані обійдеться в 699 євро плюс 96 євро за комунальні послуги.

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Бахрейн, що посідає друге місце, є фінансовим центром регіону, пропонуючи вигідні умови для фінансових і консалтингових компаній. Сучасна інфраструктура та розвинена банківська система роблять його привабливим для фахівців у цих галузях. Середня щомісячна оренда становить 720 євро, ще десь 800 євро знадобиться для комфортного життя.

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), особливо Дубай, відомі своїми спеціальними економічними зонами з низьким або нульовим оподаткуванням. Високий рівень життя, безпека та широкі можливості для бізнесу роблять ОАЕ привабливими для підприємців у різних секторах, від торгівлі до технологій. Оренда житла тут трошки дорожча - приблизно 1000 євро, а проживання та комфортний побут обійдуться десь у 800-900 євро.

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Катар вирізняється стабільною економікою, що базується на енергетичному секторі та фінансах. Країна пропонує чудові умови для інвестицій та стартапів, особливо в галузях інженерії та енергетики. Проживання в Катарі потягне десь на 1000-1500 євро, а от побут і витрати на життя - всього на 600-800 євро.

Нарешті, Кувейт з високим рівнем доходу на душу населення та соціальними вигодами пропонує можливості для працевлаштування в нафтовому та фінансовому секторах. Вартість оренди житла в цій країні становить приблизно 700 євро на місяць, причому всі інші витрати обійдуться в таку ж суму, а комунальні послуги коштують лише 45 євро.

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Для українців ці країни можуть стати не лише місцем для ведення бізнесу, а й новим домом, де можна знайти фінансову стабільність і можливості для розвитку. Однак перед переїздом важливо ретельно вивчити податкове законодавство та культурні особливості кожної країни, щоб зробити усвідомлений вибір.