В Будапешті на базі першої державної українсько-угорської школи відкрилась бібліотека для дітей, наповнена українськомовними книгами.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

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Українська бібліотека в Будапешті: відкриття для дітей-біженців

У першій державній українсько-угорській школі було втілено проєкт “Нова українська бібліотека”.

Посадовець зазначив, що Угорщина вперше відкрила дитячу бібліотеку, де зібрані твори сучасних українських авторів та переклади світової класики українською мовою.

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Микита подякував Президенту Володимиру Зеленському за важливу ініціативу для української громади в Угорщині, а також команді Інституту центральноєвропейської стратегії на чолі з Андрієм Любкою, українським письменникам, українській громаді в Угорщині на чолі із Ліліаною Грексою та іншим за реалізацію проєкту.

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“Нова українська бібліотека” є важливою складовою програми підтримки освіти українських дітей за кордоном, яка реалізується за ініціативи глави держави, підкреслив заступник керівника ОП.

Угорщина відкрила першу державну двомовну школу для українських дітей

31 серпня у Будапешті відкрили першу державну українсько-угорську двомовну середню школу та гімназію.

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Освітній процес україномовний, з додатковим вивченням угорської та англійської мов.

Фінансування освітнього закладу здійснюється коштом державного бюджету Угорщини.

Це результат домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час візиту угорського лідера до Києва в липні цього року.