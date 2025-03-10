Російська влада ухвалила рішення про депортацію двох співробітників британського дипломатичного корпусу.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ висунула їм звинувачення в здійсненні «розвідувально-диверсійних дій, що становлять загрозу для національної безпеки Росії», повідомляє російське медіа ТАСС.

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Депортація британських дипломатів: РФ звинувачує у підривній діяльності

Згідно з інформацією ФСБ, другий секретар посольства Великої Британії в Москві Алкеша Одедра і чоловік першого секретаря політичного відділу диппредставництва Майкл Скіннеар буцімто навмисно вказали неправдиві дані при отриманні дозволу на в’їзд до РФ.

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Вони позбавлені акредитації і мають залишити Росію протягом двох тижнів.

Видання Sky News повідомляє, що співробітника британського посольства в Москві викликали в міністерство закордонних справ Російської Федерації.

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Цей НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК “Роснєфть”.

Британська сторона спростувала звинувачення, висунуті Росією проти її дипломатичних працівників.

У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ Великої Британії, зауважується, що подібні безпідставні та шкідливі звинувачення з боку Росії вже були раніше.

Росія закрила генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі

У грудні 2024 року міністерство Лаврова оголосило про закриття генерального консульства Польщі у Санкт-Петербурзі у відповідь на закриття свого консульства у Познані.

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МЗС Росії передало польській стороні ноту, в якій повідомляється, що у відповідь на закриття Генерального консульства Росії в Познані російська сторона відкликає з 10 січня 2025 року свою згоду на функціонування Генерального консульства Польщі в Санкт-Петербурзі.

18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

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