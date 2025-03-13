Українцям, які планують подорож до країн ЄС, важливо мати поліс медичного страхування, оскільки він надає фінансовий захист, допомогає уникнути високих витрат на медичні послуги, а також забезпечує доступ до медичної допомоги відповідно до європейських стандартів. Розбираємося, який обрати.

Медичний поліс для подорожі до країн ЄС: який обрати?

Медичне страхування для в’їзду в країни Європейського Союзу є надзвичайно важливим аспектом вашої подорожі. Навіть попри те, що наразі воно формально не є обов’язковим для українців з біометричними паспортами, його наявність може відіграти вирішальну роль у непередбачених ситуаціях.

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Формально, для безвізового в’їзду в країни ЄС наявність медичного страхового поліса не є обов’язковою. Проте наявність страховки вкрай рекомендована. Прикордонна служба має право перевірити наявність поліса, оскільки це є підтвердженням вашої здатності покрити потенційні медичні витрати під час перебування за кордоном.

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Якщо ви вирішили оформити медичне страхування, важливо, щоб ваш поліс відповідав кільком ключовим вимогам. Насамперед, сума покриття повинна бути не менше 30 000 євро. Крім того, поліс повинен діяти на території всіх країн Шенгенської зони. Не менш важливо, щоб він покривав витрати на невідкладну медичну допомогу, лікування в стаціонарі та медичну репатріацію.

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Окрім базового медичного страхування, ви можете розглянути додаткові види страхування, такі як страхування від нещасних випадків, втрати або пошкодження багажу, скасування або затримки рейсу, а також страхування від неможливості здійснити подорож.

Придбати страховий поліс можна в багатьох українських страхових компаніях, які пропонують послуги медичного страхування для виїзду за кордон. Існує також безліч онлайн-сервісів, які дозволяють порівняти та придбати страхові поліси різних компаній.

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Перед придбанням поліса важливо уважно ознайомитися з умовами договору та переконатися, що він діє на території всіх країн, які ви плануєте відвідати. Рекомендується також зробити копії страхового поліса та зберігати їх у різних місцях.

Пам’ятайте, що медичне страхування – це ваша гарантія безпеки під час подорожі. Наявність поліса допоможе вам уникнути значних фінансових витрат у разі виникнення непередбачених ситуацій.

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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