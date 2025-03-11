Станом на 22:00 10 березня ЗСУ продовжують давати відсіч спробам РФ просунутися вглиб України. За добу відбулося 126 бойових зіткнень.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки ворога в районі Вовчанська.

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Противник здійснив 8 атак на українські укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки. ЗСУ успішно відбили сім атак, триває одне боєзіткнення.

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На Лиманському напрямку російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське, наразі точиться п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали 12 ворожих атак у районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського, один бій продовжується.

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На Краматорському напрямку Сили оборони стримують дві ворожі атаки в бік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку РФ 17 разів штурмувала позиції ЗСУ в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка. В одній локації бойове зіткнення триває досі.

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На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 21 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Леонтовичі та Звірове.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новосілки та Привільного, завершилось сім боєзіткнень.

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На Оріхівському напрямку росіяни шість разів йшли вперед поблизу Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та в напрямку Степового, один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну атаку позицій наших захисників.

Курська спецоперація − останні новини

На Курському напрямку українські захисники відбили 10 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 КАБ, та здійснив 229 артилерійських обстрілів.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2025 року становлять близько 886 тисяч 320 осіб, зокрема ще 1300 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10303 (+11) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21423 (+23), артилерійських систем – 24346 (+75), РСЗВ – 1313 (+2)

засобів ППО ‒ 1103 (+1), літаків – 370 (+0), гелікоптерів – 331 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28801 (+198)

крилатих ракет ‒ 3120 (+1), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 40205 (+134), спеціальної техніки ‒ 3775 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

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США та Україна підпишуть угоду про рідкісноземельні метали в Джидді

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбудуться переговори між делегаціями України та США, на яких, як очікується, буде підписано угоду про рідкісноземельні метали, пише Associated Press з посиланням на анонімних посадовців.

Напередодні зустрічі, як повідомляє AP, сторони обговорили заходи для зміцнення довіри (деталі не розкриваються). Українська делегація, за словами джерел, планує запропонувати припинення вогню в Чорному морі, перемир’я щодо ракетних ударів великої дальності та звільнення ув’язнених.

Американську делегацію представлятимуть радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, спецпредставник президента у справах Близького Сходу Стівен Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо. Зустріч відбудеться без участі Росії.

Нічна атака дронів на Україну: вибухи в Києві та Одесі

Увечері 10 березня, після оголошення повітряної тривоги в Києві, пролунали вибухи.

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Міський голова Віталій Кличко повідомив, що сили протиповітряної оборони (ППО) працюють по ударних безпілотниках, якими російські війська атакують столицю.

За словами Кличка, сили ППО працюють у Голосіївському районі та на лівому березі Києва.

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко також підтвердив роботу ППО.

А внаслідок атаки російських ударних безпілотників на Одесу ввечері 10 березня сталися вибухи та пожежі. Про це повідомили міський голова Геннадій Труханов та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Олега Кіпера, загорівся приватний будинок, склад дитячих іграшок та резервуар з пальним. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальні служби.

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Труханов закликав одеситів залишатися в безпечних місцях. Раніше він попереджав про загрозу атаки БПЛА.

Станом на 22:55 повітряна тривога була оголошена майже по всій Україні, за винятком західних областей.

Повітряні сили ЗСУ близько 21:50 попереджали про нову групу ударних безпілотників, що рухалася з Чорного моря в напрямку Одещини.