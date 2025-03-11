Президент України Володимир Зеленський провів у Джидді зустріч зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Зустріч Зеленського та принца Саудівської Аравії: про що говорили

“Дуже детально обговорили з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки”, − пояснив український лідер.

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Вони обговорили всі основні питання порядку денного, а Зеленський відзначив зусилля Мухаммада бін Салмана Аль Сауда, які допомагають наближати справжній мир.

Володимир Зеленський та Мухаммад бін Салман Аль Сауд. Фото: Президент України Володимир Зеленський / Телеграм

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“Українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок, 11 березня, і ми сподіваємось на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною”, − додав Президент України.

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Держдеп підтвердив візит Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів

Раніше Kyiv Post повідомляв, що з 10 до 12 березня державний секретар США Марко Рубіо здійснить візит до Саудівської Аравії, де візьме участь у перемовинах з українською делегацією.

Під час перебування в Джидді Марко Рубіо також зустрінеться зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Очікується, що сторони говоритимуть про спільні інтереси у регіоні та зміцнення двосторонніх відносин.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що зустріч української та американської делегацій запланована на вівторок, 11 березня.