Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав ЄС і Туреччину покращити відносини на тлі загроз з боку президента США Дональда Трампа щодо гарантій безпеки для Європи, пише Financial Times.

НАТО закликає ЄС та Туреччину налагодити відносини

Як зазначає видання, Рютте приватно звернувся до лідерів ЄС із закликом активізувати співпрацю з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після років напруженості. Це відбувається в той час, коли Брюссель шукає шляхи розширення співпраці з Туреччиною та іншими країнами, що не є членами ЄС, у сфері оборони.

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Погрози Трампа скасувати гарантії безпеки США для європейських союзників, його прагнення відновити зв’язки з Росією та припинити підтримку України викликали занепокоєння у Європі. Деякі країни ЄС виступають за створення “коаліції охочих” з державами, як Норвегія та Британія.

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ЄС пропонує нові жорсткі правила щодо повернення мігрантів для боротьби з низьким рівнем депортації.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, за інформацією FT, вже взяв участь у зустрічі ключових військових держав Європи в Лондоні, де обговорювалися питання підтримки України та оборони. Це сталося після приватного заклику Рютте до лідерів ЄС.

Генсек НАТО раніше наголошував на “життєвій важливості” залучення союзників, що не входять до ЄС, до оборонно-промислової діяльності ЄС.

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Один високопосадовець ЄС прокоментував відносини з Туреччиною: “Усе змінюється... Але їм також потрібно розібратися зі своєю двозначністю щодо Росії”.

Анкара не запровадила санкції проти Москви, зберігаючи з нею економічні та енергетичні зв’язки. Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС, але процес “заморожений”, зокрема через напруженість у відносинах з Грецією.

Дипломати, які говорили з FT, зазначили, що повернення Трампа змінило перспективи.

Президент Туреччини підтримав перемир’я на морі та в повітрі у війні в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю підтримав заклик лідера України Володимира Зеленського до повітряного та морського перемир’я у війні в Україні.

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Його заява пролунала невдовзі після того, як український президент повторив свою вимогу «тиші в небі... а також тиші на морі» після «масованої» російської атаки на енергосистему країни вночі.

Ердоган, чия країна двічі приймала українсько-російські переговори на початку війни, також заявив, що обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів, щоб будь-які мирні переговори були результативними.

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