Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно 240 тисяч українців, які виїхали з України через повномасштабну агресію Росії.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації Трампа та ще три джерела.

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Трамп хоче позбавити тимчасового правового статусу українців

«Очікується, що це рішення буде ухвалене вже у квітні, що стане значною зміною політики прийому українців, яка діяла за адміністрації президента Джо Байдена», — йдеться у матеріалі.

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Наслідком такого кроку може стати пришвидшена депортація українців.

Рішення про скасування тимчасового захисту ухвалювалося ще до того, як 28 лютого відбулася суперечка між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Це є частиною ширшої ініціативи адміністрації Трампа, яка передбачає позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, що отримали дозвіл на перебування у США за гуманітарними програмами, започаткованими під час президентства Байдена.

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Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не має офіційних повідомлень щодо цього питання. Білий дім і посольство України не надали коментарів на запити Reuters.

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Трамп наказав припинити допомогу Україні - що відомо

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення військової допомоги Україні.

Це сталося через кілька днів після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Наразі відомо, постачання всієї наданої Україні зброїя, що наразі знаходяться поза межами України, також заморожене.

Це стосується як озброєння, що вже транспортується авіа- та морським шляхом, так і техніки, що очікує на перевезення у транзитних зонах, зокрема в Польщі. Виконання цього рішення Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету.

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Наразі незрозуміло, наскільки указ Трампа вплине на масштаби військової допомоги.

Коли він обійняв посаду президента, у його розпорядженні залишалося 3,85 млрд доларів, виділених попередньою адміністрацією в рамках спеціальних повноважень для військової підтримки союзників.