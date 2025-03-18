З початку повномасштабного вторгнення Іспанія активно підтримує українців, надаючи їм тимчасовий захист. Станом на лютий 2025 року, Іспанія прийняла понад 226 тисяч українських громадян.

Іспанія для українців у 2025 році: захист і підтримка для біженців

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У 2025 році Іспанія продовжує приймати українців і надавати їм тимчасовий захист, і за останні три місяці прийняла ще 2 255 українців. Оформлювати прихисток можна до березня 2026 року, але цей термін може бути подовжений.

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Для в’їзду в Іспанію українцям потрібен біометричний закордонний паспорт. Якщо термін його дії сплив, його можна продовжити в консульстві. Діти можуть в’їжджати за свідоцтвом про народження, а відомості про них можна внести в закордонний паспорт батьків або оформити окремий документ. Українці можуть перебувати в Іспанії до 90 днів без візи. Для продовження перебування необхідно звернутися до Служби з питань іноземців до закінчення цього терміну.

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Статус тимчасового захисту дозволяє проживати, працювати та навчатися в Іспанії. Також українські біженці можуть розраховувати на різноманітні форми фінансової підтримки. Одним із прикладів є грошова допомога, яка надається в деяких регіонах, таких як провінція Ріоха. Там дорослі можуть отримувати 400 євро на місяць, а на кожну неповнолітню дитину передбачено додаткові 100 євро. Для того, щоб претендувати на фінансову допомогу, потрібно мати статус тимчасового захисту, бути зареєстрованим в одному з муніципалітетів провінції та мати низький місячний дохід.

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Також у 2023 році уряд Іспанії запровадив нову грошову допомогу українцям у розмірі 200 євро, які можна було витратити на покупку продуктів у місцевих магазинах.

Питання житла є одним із найважливіших для біженців, тому в Іспанії діють програми, спрямовані на його вирішення. Іспанський уряд у співпраці з різними некомерційними організаціями надає підтримку українцям у пошуку та отриманні житла.

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В окремих регіонах Іспанії є можливість оформити матеріальну допомогу на оплату житла. Для отримання такої допомоги необхідно звернутися до місцевих органів соціальної служби.

Переїзд із домашніми тваринами та автомобілем

Переїзд із домашніми тваринами дозволений за умови наявності мікрочипа, щеплення проти сказу, титрування антитіл та міжнародного сертифіката. Для собак, котів і тхорів віком до 7 місяців є обмеження (термін визначається віком щеплення та визначенням поствакцинальних антитіл). Крім того, необхідно мати ветеринарне свідоцтво, видане не раніше ніж за 10 днів до поїздки.

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Українці на автомобілях з українською реєстрацією можуть вільно пересуватися Іспанією протягом 213 днів після отримання статусу тимчасового захисту.

Після цього потрібно придбати іспанську автоцивілку. Для пересування необхідна Зелена карта, яку можна оформити онлайн. Також необхідно дотримуватися місцевих правил дорожнього руху, включно з вимогами щодо швидкості, використання ременів безпеки та крісел для дітей.

Отримання тимчасового захисту: що треба?

Для отримання статусу тимчасового захисту необхідно звернутися до центрів для біженців у Мадриді, Малазі або Барселоні, попередньо записавшись за телефоном. У невеликих містах можна звернутися до місцевих відділень поліції. Необхідні документи включають біометричний закордонний паспорт.

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Окрім тимчасового захисту, існують інші способи отримання посвідки на проживання (ВНП) в Іспанії, серед них - отримання робочої візи або дозволу на роботу, або вступ до акредитованого навчального закладу.

Також в Іспанії існує процедура арраїго (вкорінення). Вона доступна для тих, хто тривалий час живе в Іспанії або має зв’язки з іспанським суспільством. Звісно, для отримання посвідки на проживання можна одружитися з громадянином Іспанії або зареєструвати офіційне партнерство. Окрім того, Іспанія радо вітає тих, хто готовий інвестувати від 500 000 євро в її економіку або наважитися на відкриття бізнесу.

Для отримання посвідки на постійне проживання необхідно подати заяву, дійсний закордонний паспорт, довідку про несудимість, документи, що засвідчують фінансову спроможність, підтвердження проживання, медичне страхування, а також оформити медичну довідку.