Український розвідник Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Яніс, відомий під ніком Капітан Двіжуха розповів історію про порятунок пораненого ножем хлопця у Венеції.

«20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік би» - пише Яніс на своїй сторінці в соцмережі Х.

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Пізніше венеційське видання Corriere Del Veneto написало про порятунок українцем юнака:

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«Хлопця північноафриканського походження в центрі Венеції зарізав одноліток. Інцидент стався о 16:37 у понеділок вдень у Салізада-Сан-Канціан поблизу Понте-дей-Джокаттолі, в історичному центрі, неподалік від Ріальто. За попередніми даними, вони зустрілися в тому місці, де почалася бійка.

Перехожий, український військовий у відпустці, побачив це та допоміг йому, а інші перехожі забили на сполох.

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Як Італія допомагає Україні?

Міністерство закордонних справ Італії у грудні 2024 року оголосило про виділення 13 млн євро у Фонд підтримки енергетики України.

Фонд підтримки енергетики України створили у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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4 грудня стало відомо, що Італія працює над підготовкою 10-го пакету допомоги для України.

З початку повномасштабної війни Росії в Україну італійський уряд надав Києву 10 пакетів допомоги, в які входили, зокрема, два франко-італійські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T.

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