Польське управління у справах іноземців повідомило, що з середини 2023 року зафіксовано значне збільшення кількості українців, які шукають міжнародний захист, зокрема серед чоловіків.

Представники влади наголошують, що побоювання щодо призову до армії не є достатньою підставою для отримання цього статусу, повідомляє InPoland.

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Чому українські чоловіки шукають притулок у Польщі

Після початку повномасштабного збройного конфлікту в Україні, уряд Польщі надав українським громадянам можливість законного перебування в країні, що регулюється спеціальним законом, прийнятим 12 березня 2022 року.

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Цей закон гарантує українцям право на роботу, навчання та безкоштовне медичне обслуговування.

Однак, право на перебування зберігається лише за умови відсутності загрози національній безпеці або громадському спокою з боку цих осіб.

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Попри можливість законного перебування, спостерігається тенденція до зростання кількості українців, які подають заявки на отримання міжнародного захисту, тобто статусу біженця.

Значна частина цих людей, ймовірно, використовує цей шлях для того, щоб залишитися в Польщі.

Це розглядається як неправомірне використання системи міжнародного захисту.

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Нові правила для біженців: як Польща розглядає заяви українців?

В управлінні зазначили, що в разі відмови у наданні статусу біженця, ці особи можуть бути зобов’язані повернутися в Україну.

Наразі переважна більшість заявників аргументують своє прохання про надання статусу біженця тими ж причинами, на основі яких вони отримали тимчасовий захист у Польщі. Внаслідок цього, більшість їхніх заявок відхиляються.

У відомстві нагадали, що процес подання заяви на отримання статусу біженця призводить до анулювання переваг, наданих тимчасовим захистом.

Також, особи, які подали такі заяви, не мають права залишати межі Польщі до завершення розгляду їхніх справ.

Серед тих, хто подає заяви, значну частину складають чоловіки, які висловлюють побоювання щодо військових дій та призову на службу в Україні.

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В установі наголосили, що побоювання щодо мобілізації та виконання інших громадянських обов’язків не є достатньою підставою для надання статусу біженця або додаткового захисту.

Кожна заявка на міжнародний захист розглядається окремо, з урахуванням актуальної інформації про безпекову ситуацію в Україні та її регіонах.

Поляки “за” повернення українців мобілізаційного віку в Україну

У жовтні дві третини поляків (67%) підтримали ідею депортації громадян України призовного віку.

Проти цього виступила лише приблизно п’ята частина респондентів (22%).

За політичними силами опитані розділилися у такий спосіб: 

виборці лівих політсил виступають переважно проти повернення українців мобілізаційного віку

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прихильники всіх інших політичних партій підтримують це рішення.

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