Україна зробила ще один крок до “роумінгового безвізу” з ЄС: Кабінет Міністрів ухвалив важливе рішення, спрямоване на приєднання до єдиного роумінгового простору. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня на засіданні уряду.
Україна зробила крок до “роумінгового безвізу” з ЄС: що сталося?
За словами Шмигаля, це рішення “посилить зв’язок українців за кордоном з батьківщиною... сприятиме єдності й консолідації українського народу”.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Прем’єр висловив вдячність Єврокомісії та Урсулі фон дер Ляєн за сигнали про те, що доступ України до єдиного ринку ЄС буде частиною безпекових рішень у майбутньому.
Шмигаль нагадав, що “безвізи” з ЄС (торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий) – ключові напрямки інтеграції. Україна прагне закріпити ці досягнення і працює над отриманням “промислового безвізу”.
НАТО закликає ЄС і Туреччину покращити відносини через політику Трампа
Уряд перерозподілив понад 6 млн грн на відбудову Охматдиту
За даними Шмигаля, уряд виділив близько 6,3 млн грн на невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи у двох корпусах Національної дитячої лікарні “Охматдит”.
“Сьогодні уряд своїм розпорядженням перерозподіляє близько 6,3 млн грн на відбудову Охматдиту”, – додав Шмигаль.
Він підкреслив, що відновлення “Охматдиту” є пріоритетним завданням на цей рік. Шмигаль також зазначив, що уряд проводить швидку відбудову та модернізацію медичних закладів, які постраждали від російських атак.
Україна хоче продовжити “економічний безвіз” з ЄС
Україна прагне продовжити “економічний безвіз” та закріпити його на постійній основі через зміни Угоди про асоціацію.
У січні Шмигаль зазначав, що Україна буде обговорювати з європейськими партнерами продовження “економічного безвізу” та його закріплення на постійній основі шляхом внесення змін до Угоди про асоціацію.
У січні 2024 року Європейська комісія пропонувала продовжити “економічний безвіз” для України та Молдови.
Раніше Рада Європейського союзу пролонгувала «економічний безвіз» України до червня 2024 року.