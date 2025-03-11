Україна зробила ще один крок до “роумінгового безвізу” з ЄС: Кабінет Міністрів ухвалив важливе рішення, спрямоване на приєднання до єдиного роумінгового простору. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня на засіданні уряду.

Україна зробила крок до “роумінгового безвізу” з ЄС: що сталося?

За словами Шмигаля, це рішення “посилить зв’язок українців за кордоном з батьківщиною... сприятиме єдності й консолідації українського народу”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Прем’єр висловив вдячність Єврокомісії та Урсулі фон дер Ляєн за сигнали про те, що доступ України до єдиного ринку ЄС буде частиною безпекових рішень у майбутньому.

Advertisement

Шмигаль нагадав, що “безвізи” з ЄС (торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий) – ключові напрямки інтеграції. Україна прагне закріпити ці досягнення і працює над отриманням “промислового безвізу”.

Більше по темі НАТО закликає ЄС і Туреччину покращити відносини через політику Трампа Рютте приватно звернувся до лідерів ЄС із закликом активізувати співпрацю з президентом Туреччини.

Уряд перерозподілив понад 6 млн грн на відбудову Охматдиту

За даними Шмигаля, уряд виділив близько 6,3 млн грн на невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи у двох корпусах Національної дитячої лікарні “Охматдит”.

“Сьогодні уряд своїм розпорядженням перерозподіляє близько 6,3 млн грн на відбудову Охматдиту”, – додав Шмигаль.

Advertisement

Він підкреслив, що відновлення “Охматдиту” є пріоритетним завданням на цей рік. Шмигаль також зазначив, що уряд проводить швидку відбудову та модернізацію медичних закладів, які постраждали від російських атак.

Україна хоче продовжити “економічний безвіз” з ЄС

Україна прагне продовжити “економічний безвіз” та закріпити його на постійній основі через зміни Угоди про асоціацію.

У січні Шмигаль зазначав, що Україна буде обговорювати з європейськими партнерами продовження “економічного безвізу” та його закріплення на постійній основі шляхом внесення змін до Угоди про асоціацію.

У січні 2024 року Європейська комісія пропонувала продовжити “економічний безвіз” для України та Молдови.

Advertisement

Раніше Рада Європейського союзу пролонгувала «економічний безвіз» України до червня 2024 року.